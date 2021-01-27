Замена алкогольных напитков безалкогольными. Мнение специалистов

– Есть такой принцип – уменьшение вреда. То есть, если человек употребляет какое-то вещество, он может употреблять какой-то его заменитель или похожее вещество, которое наносит меньше вреда, или может употребляться в меньших количествах, или не имеет в себе того же самого вещества, от которого он зависит. Но все-таки стоит понимать, что это такой, определенный, все-таки, самообман. Что если человек отказывается, например, от употребления пива и употребляет безалкогольное пиво, как бы появляется вопрос: а что он этим пытается сделать? Это сидение на двух стульях. С одной стороны – якобы я пиво не употребляю, но употребляю напиток, который по своему вкусу, запаху, консистенции является абсолютным аналогом. То есть, это такое странное сидение на двух стульях, которое, все-таки, обычно заканчивается плохо. То есть, я не говорю, что само по себе это плохо, но это не дает часто результата того, к которому человек стремится. Отказ, конечно, от какого-то вещества, важным его компонентом является отказ от всего, что вызывает с этим ассоциации. То есть, если вы пытаетесь отказаться от употребления алкоголя, то, допустим, ходить в бар – это несколько странно. И пить неалкогольное пиво. То есть, по сути, это такой псевдоотказ.