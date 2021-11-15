Замена недействительных водительских прав за пять шагов

Как быстро и удобно заменить недействительные водительские права на действительные? Процедура, на самом деле, очень несложная, и много времени не отнимет. Итак, рассказываем!

Шаг 1. Подтверждение места проживания

Новые водительские права вы получите, если место вашего постоянного проживания – Литва. Доказать это можно двумя способами: вы должны проживать в Литве не менее 185 дней в календарном году. Данные об этом «Регитра» получит автоматически. Если ваше место жительства не задекларировано в Литве или было задекларировано менее 185 дней в календарном году, вы можете обосновать своё постоянное проживание документами по вашему выбору. Документы должны подтверждать ваши личные или рабочие связи в Литве.

Шаг 2. Медицинская справка

Для замены недействительных водительских прав на действительные необходима медицинская справка. Если у вас старая справка, можно проверить, подходит ли она. Отметим, что медучреждения выдают только электронные справки и «Регитра» получает их автоматически. Из бумажных справок принимаются только те, которые были выданы до 11 ноября 2020 года.

Шаг 3. Заказ

При наличии всех необходимых документов можно смело обращаться в «Регитру». Заказать новые права можно через интернет или в любом отделе «Регитры». По интернету вы сможете заказать права, если паспорт или карточку ID вы получили не менее 5 лет назад, или если у вас есть действительная медицинская справка.

Шаг 4. Оплата

Если вы не спешите и готовы подождать, то изготовление водительских прав за 10 рабочих дней обойдётся вам в 14,19 евро.

22,88 евро придётся заплатить, чтобы получить водительские права за три рабочих дня.

Если же вы хотите получить права в тот же день, то за это удовольствие придётся выложить 37,36 евро.

Шаг 5. Получение

Если вы заказали права через интернет, вам их доставит курьер на дом или оставит в почтомате. Для визита в «Регитру» нужно зарегистрироваться заранее. Для этого надо иметь с собой документ, подтверждающий личность, медицинскую справку и старые водительские права. Забрать ваши права в «Регитре» сможет и кто-то другой, но данные этого человека надо будет указать заранее.

Доставка прав на дом обойдётся в 3,40 евро, в почтомат – 2,70. После получения документ надо будет активировать.

К слову, за езду с недействительными водительскими правами грозит штраф от 10 до 12 евро. Сумма небольшая, но приятного всё равно мало.

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