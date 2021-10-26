Замена покрышек: самые актуальные вопросы

Согласно Правилам дорожного движения с 10 ноября ездить на летних покрышках запрещено. Между тем многим водителям отлично знакома ситуация, когда они достают свои зимние покрышки и сталкиваются с дилеммой: отъездить ещё сезон или купить новые покрышки? И если покупать, то куда сдавать старые покрышки? И сколько сейчас стоит поменять покрышки? Отвечаем!

Износ покрышек

На самом деле в разных странах его оценивают по-разному: где-то высота протектора в 2 мм не является проблемой, где-то 3 мм – слишком мало. Однако специалисты в один голос уверяют, что если высота протектора составляет 4 мм, покрышки следует утилизировать и покупать новые.

Эксперты также подчёркивают, что если автомобиль переднеприводной, то установка более старых покрышек на заднюю ось, а новых – на переднюю, не является хорошим выходом из ситуации. Сцепление с дорогой должно быть хорошим на всех осях автомобиля. Также значительно отличаются показатели новых и изношенных покрышек на мокром дорожном покрытии. Поэтому производители рекомендуют поменять покрышки, не ожидая последней допустимой нормы.

Утилизация покрышек

Практически каждый водитель с этой проблемой хотя бы однажды сталкивался. И все отлично знают, что покрышки необходимо утилизировать правильно – т.е. отвезти их на специальные площадки, где принимают крупногабаритный мусор. Однако далеко не все так поступают. Следует напомнить, что штрафы за неправильную утилизацию покрышек составляют от 30 до 2400 евро. Ну, а на странице atliekos.lt можно найти все площадки, куда можно отвезти старые покрышки.

Сколько стоит поменять покрышки

Если менять их «в гараже у Михалыча», то это обойдётся вам примерно в 20 евро. Ну или как договоритесь с хозяином «автосервиса». Если же менять покрышки в автосервисе с кофейным аппаратом, будет уже дороже – от 30 евро и больше. В частности, цена зависит от размера колёс: больше – дороже; модели вашего автомобиля, что тоже логично, и др. факторов (клиент задаёт много вопросов, меняет покрышки вместе с мастером, меняет покрышки вместо мастера и т.д.).

К слову, если вы ещё не выбрали зимние покрышки, то вот вам краткий ликбез и на эту тему.