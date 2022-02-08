Здоровье Спорт

Занятия для людей, предпочитающих активный образ жизни

Автор Анжелика Орлёнок
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Это только кажется, что заниматься спортом – это дорого и сложно. Потому что у людей любого возраста, предпочитающих активный образ жизни, – масса возможностей.

Тренировки для сеньоров

В столице стартует шестой сезон проекта Susitikim, mieli senjorai «Давайте встретимся, дорогие сеньоры». Проект направлен на популяризацию активного образа жизни для людей старшего возраста. В этом году в Вильнюсе в рамках проекта, помимо прочих занятий, организуются танцевальные и спортивные группы для людей в возрасте 55+. Занятия бесплатные, но необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться, а также получить дополнительную информацию можно по телефону 8 603 36266 либо по эл. почте registracija@susitikim.lt.

Занятия для людей, предпочитающих активный образ жизни

Олимпийский фестиваль

Любителей зимних видов спорта всех возрастов в Вильнюсе по-прежнему ожидает Олимпийский фестиваль возле Белого моста. Здесь можно, например, бесплатно покататься на коньках. В понедельник, среду и пятницу учащимся, во вторник и четверг – сеньорам. На этой неделе бесплатные сеансы: 12:00 – 12:45 и 13:15 – 14:00.

А 12 февраля возле Белого моста состоится эстафета для семей ŠEIMŲ ESTAFETĖ. В веселых соревнованиях могут участвовать команды из 4 человек: двое взрослых и двое детей. «Пополнить семью» могут тетя, дядя, бабушка, дедушка или любой другой родственник. Главное – не забыть зарегистрироваться.

Бесплатные тренировки в Каунасе

В Каунасе Общественное бюро здоровья Judėk sveikai тоже призывает любителей активного досуга присоединиться к тренировкам. Среди них – более 30 разных занятий в течение недели. И не только для сеньоров, но и для детей, и для людей любого возраста. Это йога и каланетика, фитнес и кардиотренировки, танцы и бег, занятия в зале и дистанционно. Единственное пожелание – на забыть предварительно зарегистрироваться в день тренировки – и прийти вовремя. Регистрироваться можно по ссылке. Все занятия бесплатны.

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