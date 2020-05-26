Listen to «Занятия в центрах неформального обучения Каунаса продлятся до конца июня» on Spreaker.

Неформальное обучение в музыкальных, художественных школах и образовательных центрах Каунаса продлено до конца июня. Власти города приняли решение о продлении учебного года в кружках, приняв во внимание растущую в связи с ослаблением карантина занятость родителей. По подсчетам, около 80 процентов родителей хотели бы, чтобы в течение всего июня у ребенка оставалась возможность посещать занятия обычного неформального обучения. По данным самоуправления, до августа также будут организованы летние лагеря и различные (бесплатные или частично платные) занятия для детей.