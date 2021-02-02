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Запрет на курение на балконах набирает обороты

Автор RUSRADIO LT 177

Набирает обороты запрет на курение на балконах многоэтажек, вступивший в силу с нового года.

По данным портала 15min, только в Вильнюсе власти уже приняли решение о запрете на курение почти в трехстах многоквартирных домов.

Первые официальные запреты вступят в силу с пятницы. Жителей таких домов администратор обязан разными способами информировать, что теперь они живут в зоне некурения.

Нарушителям грозят штрафы в размере от 20 до 90 евро. Жалобу по поводу курильщика может подать только зарегистрированный житель дома. Кстати, ему надо будет указать имя, фамилию и адрес соседа-курильщика.

Если информатор не может этого сделать, ему самому грозит штраф в размере от 30 до 120 евро.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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