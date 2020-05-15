Запрет на сигареты со вкусовыми и ароматическими добавками и рассыпной табак во всем Евросоюзе

20 мая этого года в силу вступает запрет на сигареты со вкусовыми и ароматическими добавками, в простонародье — «ментоловый запрет». Он распространится не только на сигареты с ментолом или ментоловыми капсулами, но и на самокрутки с мятными фильтрами или бумагой, продающейся в общей упаковке.

Решение было принято в Евросоюзе еще в мае 2014 года и отложено до 20 мая этого года. Оно вступит в силу во всех странах ЕС одновременно.

У нас на связи заместитель директора Департамента контроля за наркотиками, табаком и алкоголем Гражина Белян.

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— На сегодняшний момент уменьшается потребление традиционных табачных изделий, и за 3 года, с 2017 года до 2020 года, до этого года, где-то такое снижение произошло на 6%. Но, с другой стороны, если мы говорим о том, что с 20 мая будет введен запрет на продажу сигарет и табака для самокруток с ментолом, то мы видим такую опасность, что эта группа, которая употребляет на данный момент такие табачные изделия, — а это все-таки молодые люди, это женщины, — они перейдут на другие, на альтернативные изделия. В сегодняшнее время мы видим, как увеличивается употребление электронных сигарет, и такое увеличение даже с 2017 года по 2020 год где-то на 10%, на 10% увеличилось количество людей, которые употребляют электронные сигареты за последний месяц. И на сегодняшний день, например, мы имеем даже 2% взрослого населения, которые употребляют новейшие табачные изделия. Я говорю о тех изделиях, которые — это не электронная сигарета, это по табачной директиве называется “новейшие табачные изделия”. Популярнейший прототип в Литве — это IQOS. Так вот таких потребителей мы на сегодняшний день имеем где-то 2%. То есть, мы видим, как могут эти люди, которые на данный момент употребляют табачные изделия с ментолом, они перейдут просто на альтернативные изделия. А на сегодняшний момент, действительно, нет никаких независимых научных исследований, которые подтвердили бы вывод, что такие изделия, альтернативные изделия, — они не такие вредные, как обычные, традиционные, сигареты. То есть, те же самые задачи стоят перед Департаментом — то есть, мы должны делать все возможное, чтобы люди бросали бы, отказывались бы от курения — не важно, или мы говорим о традиционных табачных изделиях, или мы говорим о новых каких-то альтернативных модных штучках, которые очень популярны, действительно, в среде молодежи.

— Можно уточнить просто, что с 20 мая на территории Литвы вводится окончательный и бесповоротный запрет на реализацию товаров, сигарет, табачных изделий, самокруток, — именно с присутствием дополнительных вкусов. Об этом мы говорим конкретно.

— Да. Не только на территории Литвы, но и на территории всего Европейского союза. И если бы мы говорили о других табачных изделиях с разными вкусами и запахами, то уже такой запрет, он уже существует с 2016 года. Просто для сигарет с ментолом был выбран такой переходный период в четыре года, чтобы с рынка эти изделия были бы распроданы или просто изъяты. А уже с мая 2020 года такой запрет на оставшиеся, которые не попали под запрет в 2016-м году, — это сигареты или табак для самокруток с ментолом, — будет запрещен на территории Литвы, как и во всем Европейском союзе.

— Ну и последнее уточнение хочу, чтобы вы сделали по поводу ответственности за нарушения, связанные с такими товарами.

— Ответственность — в том случае, если люди все-таки захотят обратиться на теневой рынок, значит, и употреблять контрабандные товары, — все-таки надо знать, что ответственность за покупку таких товаров существует не только за продажу тому, кто продает такие товары, но и самому покупателю. Скажем, размер штрафов — он зависит, конечно же, от того количества, которые будут проданы или приобретены. То есть, действительно, надо будет посчитать, оплачивается ли все-таки рисковать. Но, как я уже и говорила, что все-таки, я думаю, что наша молодежь, и женщины, все-таки не побегут искать таких вот теневых, контрабандных товаров. А все-таки подумают, что, наверное, самый хороший способ — это все-таки отказаться от курения.

А вот что нам рассказал Ренальдас Вайсбродас, представитель по корпоративным связям и коммуникации компании JTI в Литве.

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— Уже на следующей неделе — огромный вызов для рынка табака — запрет на сигареты со вкусовыми и ароматическими добавками вводится во всем Европейском cоюзе.

18,8% литовского рынка табака занимают именно ментоловые сигареты и сигареты с ментоловыми капсулами (Nielsen, 2020 03), поэтому их элиминирование 20 мая станет вызовом не только представителям табачной промышленности, но и государству, борющемуся с контрабандой и нелегальным рынком табака.

Еще одним вызовом станут поставки на рынок легальных альтернатив сигаретам со вкусовыми и ароматическими добавками. Если со временем будут запрещены не только мятные и капсульные сигареты, но и продукты, имеющие похожие вкусы и запах (например, электронные сигареты, продукты нагревания табака), единственной альтернативой для пользователей останется контрабандная продукция. А она, по данным различных исследований (например, отчет Британского „Local Government Association“ 2014-го года), более опасная – в нелегальных сигаретах обнаруживают асбест, плесень, пыль.

Наша страна каждый год из-за растущего числа контрабанды не собирает в бюджет около 59,5 миллионов евро в расчете от сбора акциза за 2019-й год. Это стабильные доходы, сбор с которых становится императивным на фоне пандемии COVID19.

Мы в своей компании подготовили пять сценариев, которые могут потребители выбрать после запрета с 20 мая продажи ментоловых продуктов, ментоловых табачных изделий.

1-й сценарий

Курящие такие сигареты бросают курить

Один из теоретических сценариев после ввода запрета на сигареты со вкусовыми и ароматическими добавками – на рынке нет нужных товаров. Пользователи бросают курить.

Сегодня курящих такой тип сигарет — почти 20%

Такой сценарий маловероятен, потому что курящие склонны искать легальные товары

Маловероятно

2-й сценарий

Переход пользователей к обычным сигаретам

Другой сценарий после запрета — что пользователи сигарет с вкусовыми и ароматическими добавками перейдут к простым (вкуса табака) сигаретам.

Это вероятный сценарий, однако остается большая вероятность, что часть пользователей все-таки будут искать альтернативу – и легальную, и нелегальную.

Вероятно

3-й сценарий

В стране растет число контрабанды из Беларуси

Еще один сценарий после запрета – пользователи начнут искать альтернативу на черном рынке.

Теневой рынок табачных изделий в конце 2019 года составил 21,3%. И, вероятно, будет расти на фоне рецессии после пандемии COVID-19.

Очень вероятно

4-й сценарий

Пользователи сами достают сигареты со вкусовыми и ароматическими добавками (туризм, приграничная торговля)

Запрет на сигареты со вкусовыми и ароматическими добавками вводится по всему Евросоюзу, и торговля на границах с Латвией и Польшей будет запрещена (как и с крепкими алкогольными напитками), однако остается возможность, что пользователи приобретут необходимую продукцию сами не в странах ЕС.

После пандемии COVID-19 откроются границы с соседними странами — такими, как Россия, Беларусь, Украина и др., — что даст возможность приобрести сигареты со вкусовыми и ароматическими добавками

Вероятно с исключениями (после окончания пандемии).

5-й сценарий

И последний сценарий после запрета на сигареты со вкусовыми и ароматическими добавками – пользователи начнут искать альтернативы на литовском рынке. Среди таких альтернатив сегодня:

Пользователи переходят к легальным альтернативам

– нагревающийся табак, электронные сигареты, сигариллы и др.

Вероятно

Комментарий начальника Отдела коммуникации Департамента таможни при Министерстве финансов Литвы Витаса Волунгявичюса

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— Если говорить по статистике, то в 2020 году литовские таможенники уже задержали почти 7,5 млн пачек сигарет на общую сумму более 23 млн евро.

По факту контрабанды литовские таможенники в первом квартале 2020 года задержали в 3 раза больше контрабанды, чем за первый квартал 2019 года, и в 6 раз больше, чем в 2018 году.

Можно сделать вывод, что контрабанда мятных сигарет по сравнению с 2019 годом увеличилась в 5 раз. Все крупные нарушения были связаны с перемещением контрабандных сигарет в тайниках. Всего за 2019 год по факту контрабанды литовские таможенники задержали 8,6 млн пачек сигарет и почти 22 тонны табака на общую сумму более чем 31 млн евро. Это на 37% больше, чем за весь 2018 год.

По нашей статистике, основной поток контрабандных сигарет идет через литовско-белорусскую границу. Почти 96% сигарет Fest, NZ, Queen и Minsk, задержанных в первом квартале 2020 года, произведены на Гродненской табачной фабрике.

На литовско-российской границе пока крупных партий контрабандных сигарет не было задержано, хотя в 2018-2019 году тенденции были. В первом квартале 2020 года на литовско-российской границе выявлялась в основном мелкая контрабанда сигарет, осуществляемая физическими лицами.

Запрет на сигареты со вкусовыми и ароматическими добавками вступает в силу в ЕС с 20 мая 2020 года. Он не означает запрет на использование отдельных добавок вообще, однако обязывает производителей сократить их использование настолько, чтобы не оставался ярко выраженный вкус или запах. С 20 мая запрещается доминирование вкуса и запаха в табачных изделиях.