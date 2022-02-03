Зара сожгла сердце в апокалипсисе «Безумной» истории любви

Певица Зара выпустила клип на песню «Безумная». История большой и страстной любви, рассказанная поэтом Михаилом Гуцериевым и композитором Дарьей Кузнецовой, стала основой короткометражного кино про конец света.

– Вас ждет невероятно красивая история любви в этом видео на песню, которой я болею больше года! – говорит артистка. – Стихи моего любимого поэта Михаила Гуцериева, а музыка моей подруги – Дарьи Кузнецовой. Мне кажется, наш режиссер Евгений Тимохин придумал очень точный сюжет, потому что он про каждого из нас: есть единственная вещь, которую при пожаре не стоит тушить, это влюбленное пылающее сердце!

У режиссера Евгения Тимохина давно была идея такого мини-кино, и песня «Безумная» стала для него идеальной основой.

– Это история про апокалипсис, история мужчины, чей мир рушится только потому, что сердце его женщины гаснет, она теряет чувство, – говорит режиссер. – Когда мы испытываем такие переживания, для нас все остальное становится неважным. Новости, ценности, деньги, машины – все теряет смысл, когда речь идет о чувствах.

Евгений Тимохин отметил, что съемки были очень непростыми: в холодное время года участникам приходилось бегать под дождем, а такого никому не пожелаешь. И Зара героически справилась с этой задачей.

Источник: InterMedia