Защищаем глаза! Очки от солнца – не прихоть, а важный аксессуар

Это «Культура здоровья». Тема сегодняшнего эфира – защита глаз от солнца. Солнечных дней становится все больше, не за горами и лето. Почему так важно оберегать глаза от солнца, какой должна быть эта защита и что случится, если не прислушиваться к советам специалистов? Все ли очки от солнца одинаково качественные и как их выбирать?

На все эти вопросы ответил врач-офтальмолог, хирург Алмантас Максялис.

– Солнце излучает ультрафиолетовые лучи, которые, в принципе, вредны для глаз. И оберегаться нужно круглый год. Конечно, нам кажется, что летом мы излучения и солнца видим больше. Но, на самом деле, когда приходит зима, выпадает снег, то в такой солнечный день ультрафиолетовых лучей мы получаем значительно больше. Потому что очень сильные отражения от снега. Поэтому зимой тоже важно беречь глаза от ультрафиолетового излучения солнца.

Какими могут быть последствия ожога?

В зависимости от интенсивности полученных ультрафиолетовых лучей, может быть повреждена поверхность глаза, но могут также быть повреждены и внутренние структуры глаза. Все слышали про сварочный аппарат – почему нельзя смотреть на вспышки от него? Если посмотреть на искры от сварки, то глаза потом будут болеть, слезиться, станут очень чувствительными к свету. Это те же самые ультрафиолетовые лучи, только они направляются очень концентрированным потоком. Частицы металла светятся при плавлении, и при этом появляется не только видимое, но и опасное ультрафиолетовое излучение.

Симптомы поражения глаза ультрафиолетовыми лучами – это боль и резь в глазах, боязнь света, сильное слезоотделение, припухлость век. Летом это реже встречается, но зимой – особенно среди людей, которые проводят много времени на снегу, на улице, – на самом деле, встречаются такие вещи. Другое последствие – это нарушение внутренних структур глаза. Это повреждение хрусталика, раньше начинает развиваться катаракта, повреждение сетчатки глаза. Так называемая дегенерация желтого пятна проявляется в более раннем возрасте. Так что очень важно помнить о необходимости оберегать свои глаза. Для этого специально и созданы очки от солнца.

Как выбирать солнцезащитные очки?

Всегда надо обращать внимание на несколько вещей. Первый – это цель. Для какой цели очки будут использоваться. Или где они будут носиться. Потому что одни очки больше подходят для зон с меньшей освещенностью, другие – совсем другие очки – нужны, допустим, в горах. Если мы говорим о Литве или пошире – обо всем европейском регионе – то стандартно очки в обычных условиях подразделяются на 4-5 категорий. В зависимости от производителя, желательно выбирать так называемую среднюю категорию. Чаще всего это третья. Такие очки достаточно затемненные, однако не сильно снижают попадание потока света в глаз. И еще очень важный момент – у них максимальная защита для глаз. Потому что если мы будем брать нулевую категорию, то такие очки будут более декоративными. Это очки, в которых мы можем находиться даже в помещении. Когда я иду по улице – очень часто обращаю внимание на семьи, в которых родители идут в очках от солнца, а дети – без них. Что важно не забывать в данном случае – это то, что у детей совершенно прозрачный хрусталик глаза, их глаза минимально – или даже совсем не защищены – от ультрафиолетовых лучей. Родители должны обратить внимание на то, что надо надевать очки от солнца, нужно также надевать эти очки и детям.

Как уже рассказал специалист, заботиться о защите глаз надо и зимой, и летом. И особенно важно не забывать о способности разных поверхностей отражать ультрафиолетовые лучи. Например, песок на пляже отражает до 20-25% лучей. Поэтому загореть можно даже если находиться на пляже под зонтиком. К слову, от воды ультрафиолетовые лучи отражаются хуже. От поверхности асфальта и от травы – всего на 2 – 10% соответственно. А вот снег отражает более 80% солнечных лучей!

Защищаем глаза!

Для защиты глаза от солнца у нас есть веки и ресницы, есть и внутренние защитники – роговица и хрусталик. Но для того, чтобы помочь им справиться со своей работой, надо использовать солнцезащитные очки.

Пластиковые или стеклянные? Зависит от стоимости – среди дешевых моделей лучше выбирать стеклянные, защита у них будет лучше. Однако стеклянные очки могут разбиться, а значит появляется риск повреждения глаз. Среди более дорогих моделей уровень защиты чаще всего бывает одинаково хорошим. Главное – не покупать дешевые пластиковые очки, поскольку они могут произвести обратный эффект. Из-за темных линз зрачок будет расширен, и в итоге в глаза попадет даже больше солнечных лучей, чем без очков.

Вообще, качественные очки не должны искажать «картинку». Если после их надевания мир вокруг приобретает неестественные цвета, такие очки лучше не покупать. Качественные линзы лишь немножко изменяют оттенки объектов.

Ну а что касается цвета линз, – тут специалисты советуют остановить свой выбор на очках с линзами темно-серого, темно-зеленого или дымчато-коричневого оттенков. А вот от синих, фиолетовых, розовых или красных очков лучше отказаться.