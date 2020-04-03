Защитные маски и спорт в карантинных условиях. Интервью с Сергеем «Кувалдой» Маслобоевым.

Listen to «СПОРТ — интервью с Сергеем Маслобоевым» on Spreaker.



В нашем эфире мы не раз рассказывали о добрых инициативах обычных граждан Литвы, которые в условиях карантина собирают деньги для медиков, пополняют ряды добровольцев, чтобы помогать людям, и делают множество других незаметных, но очень важных в такую пору вещей. Одним из таких — обычных — граждан Литвы оказался и знаменитый литовский кикбоксёр, многократный чемпион различных турниров, и просто хороший человек Сергей “Кувалда” Маслобоев.

— Здравствуй, Сергей! Расскажи, пожалуйста, что это за инициатива с защитными масками? Кому пришла в голову эта идея и как вы все это осуществляли?

— Ну, эта идея пришла в общем в нашей семье. Всегда, когда приходит какая-то тяжелая ситуация, мы в нашей семье думаем: как мы можем помочь нашему обществу? Ситуация не самая лёгкая, наверное, для каждого сейчас человека, особенно финансово. Если мы постараемся помочь другим в тяжелой ситуации, то когда жизнь придавит нас, тогда появятся также хорошие люди, которые захотят помочь и нам. Мы просто придерживаемся такого принципа в жизни. Так вот и услышали, что в Клайпеде очень сильно не хватает масок, и в детской больнице, и даже в VPK. И вот решили это всё сделать. Получили проект масок, дизайн, и вот это всё сделали. И выслали. А ещё одну партию — 30 масок — выслали в Tremtinių globos namai. Всего получилось около 160, мне кажется, масок.

— Расскажи, пожалуйста, а много времени ушло на пошив масок?

— Ну, когда растишь двух малолетних детей дома — двух энергичных пацанов, — так это очень тяжело, и не получается все время сидеть, вот это всё делать. Надо обязательно с детьми побыть. И когда уже дети идут спать, тогда уже жена садилась шить, я — резать, ну вот как-то и сделали. Около недели.

— А вам помогал еще кто-то? Или вы вдвоем сшили все эти сто с лишним масок?

— Ну, практически всё мы сделали сами. С материалом люди помогли, и еще пару человек уже порезанные маски привезли, материал уже порезанный.

— Ну, с масками все понятно. Сергей, ты очень известный спортсмен в Литве. Расскажи, пожалуйста, как у тебя получается в домашних, карантинных, условиях заниматься спортом? Поделись советом с людьми, которые также любят спорт, и сейчас оказались вот в такой же ситуации — по сути, взаперти.

— Ну, мы сами себе условия можем создать и дома. Делать себе тренировки. Все, что нам нужно, — это у нас есть. У нас есть своё тело — всё, больше нам ничего не надо. Я даже делюсь своими тренировками в своих соцсетях — вот в инстаграме, в фейсбук их закидываю. Суперсет из четырех упражнений. Я делюсь с людьми, которые мне тоже потом пишут в приват, и благодарят, и делятся своими результатами.

— А где можно найти твои тренировки онлайн?

— В инстаграме — sergej_maslobojev. Или в фейсбуке. Sergej Maslobojev просто написать можно. Я стараюсь закидывать — в понедельник, среду, пятницу эти тренировки. Сегодня еще не делал, буду делать — записывать.

— Скажи, пожалуйста, а есть идея проводить онлайн-тренировки? Чтобы люди занимались с тобой в одно и то же время?

— Да, честно говоря, уже есть такие идеи. Есть идея начать со следующей недели промо делать этому делу, и маленькие группы собирать, до 10 человек, и вести онлайн-тренировки, которые можно будет и по кик-боксу сделать, и физо. Просто для любого человека, которые не хочет контакта, но хочет научиться боевому искусству, это супер-возможность будет.

— Ну, во-первых, большое тебе гражданское спасибо за маски — надеемся, что эта инициатива подаст пример другим. Ну и — удачи в занятиях спортом!

— Спасибо большое! Я тоже надеюсь, что хороший пример — он будет заразителен.