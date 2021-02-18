«Засучим рукава» – акция в поддержку вакцинирования

Вильнюс начинает информационную кампанию Pasiraituokime rankoves, «Засучим рукава». Она направлена на популяризацию вакцин от коронавируса.

В рамках кампании намечено самыми разными способами рекламировать прививки. Развешивать плакаты, раздавать флаеры в магазинах, аптеках и на почте, показывать информационные видео-ролики в общественном транспорте. Информацию жители столицы смогут получить в интернете и даже со счетами за отопление.

Кроме того, ответы на разные вопросы, связанные с вакцинацией, можно найти на специальном сайте vakcina.vilnius.lt.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.