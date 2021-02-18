Covid-19 Новости Самоуправления

«Засучим рукава» – акция в поддержку вакцинирования

Автор RUSRADIO LT 80

Вильнюс начинает информационную кампанию Pasiraituokime rankoves, «Засучим рукава». Она направлена на популяризацию вакцин от коронавируса. 

В рамках кампании намечено самыми разными способами рекламировать прививки. Развешивать плакаты, раздавать флаеры в магазинах, аптеках и на почте, показывать информационные видео-ролики в общественном транспорте. Информацию жители столицы смогут получить в интернете и даже со счетами за отопление.

Кроме того, ответы на разные вопросы, связанные с вакцинацией, можно найти на специальном сайте vakcina.vilnius.lt

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

Метки:

Актуальные новости

Масочный режим может быть смягчен

План постепенного снятия ограничений – в стадии подготовки

Автор RUSRADIO LT
Клайпедское самоуправление поддержит пострадавший бизнес

Клайпедское самоуправление поддержит пострадавший бизнес

Автор RUSRADIO LT

Ученики в школах должны находиться в масках

Автор RUSRADIO LT

Мот и Доминик Джокер: кавер «Не любишь»

Автор Эвелина Никанорова
Irmanto Gelūno/15min.lt nuotr./Vyriausybės „Dialogas su Lietuva“

Уходящее и новое правительство дискутируют о том, как бороться с COVID-19

Автор Анжелика Орлёнок

Первые заморозки. У компании Grinda начинается зимний сезон

Автор RUSRADIO LT
Тестирование не отражает реальной ситуации

Тестирование не отражает реальной ситуации

Автор RUSRADIO LT
Татьяна Штейнбук

О том, как за время между двумя карантинами направить свою жизнь в новое русло

Автор Анжелика Орлёнок
В Нидерландах впервые со времен Второй мировой войны введен комендантский час. Местным жителям нельзя выходить на улицу с 21 часа вечера до 4.30 утра.

В Нидерландах введен комендантский час

Автор RUSRADIO LT