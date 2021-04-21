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Заведения общепита готовятся к завтрашнему открытию

Автор Анжелика Орлёнок 24
Заведения общепита готовятся к завтрашнему открытию

Уличные кафе, бары и рестораны готовятся к завтрашнему открытию. Заведения общепита должны будут работать с соблюдением установленных правил.

Клиенты смогут есть и пить только за столиками. Около одного столика могут сидеть только два человека (исключения возможны для членов одной семьи). Расстояние между столиками должно быть таким, чтобы сидящие за ними люди находились в двух или более метрах друг от друга. Если между столиками оборудованы перегородки шириной 90 и высотой 140 см, то расстояние может быть не меньше 1 м.

В заведениях общепита нельзя организовывать самообслуживание – клиенты не могут сами класть еду в тарелки. Нельзя выдавать клиентам пледы, многоразовые меню. Если их используют, то каждый раз после использования их надо дезинфицировать. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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