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Завершена реконструкция четырёх столичных стадионов

Автор Евгений Русаков 22
Закончена реконструкция четырёх столичных стадионов

Вильнюсское самоуправление завершило работы по реконструкции четырёх стадионов. Стадионы школы им. Льва Карсавина, Балтупяйской прогимназии, прогимназии Саусё 13-осёс и гимназии им. Абраомаса Кульвиетиса полностью обновлены, в связи с чем ученики и общественность приглашаются на т.н. тестирование.

На всех стадионах обновлены и размечены футбольные и баскетбольные площадки и беговые дорожки. Также по необходимости там могут быть оборудованы площадки для тенниса, волейбола и др. игр. Во время уроков стадионы используются для нужд школ, а после уроков площадки можно арендовать в системе Active Vilnius.

  • В рабочие дни стадионом гимназии им. Абраомаса Кульвиетиса можно пользоваться по утрам, с 07:00 до 08:00, и по вечерам, с 18:30 до 22:00. По выходным – с 07:00 до 22:00.
  • В рабочие дни стадионами школы им. Льва Карсавина и прогимназии Саусё 13-осёс можно пользоваться с 16:00 до 22:00. По выходным – с 06:00 до 22:00.
  • В рабочие дни стадионом Балтупяйской прогимназии можно пользоваться по утрам, с 06:00 до 07:45, и по вечерам, с 18:00 до 22:00. По выходным – с 06:00 до 22:00.

Представители столичного самоуправления также рассказали, что в ближайшее время завершатся работы по реконструкции ещё трёх стадионов – прогимназий им. Жигимантаса Аугустаса и Симонаса Станявичуса, а также гимназии Траку Вокес.

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