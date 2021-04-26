Завершена реконструкция четырёх столичных стадионов

Вильнюсское самоуправление завершило работы по реконструкции четырёх стадионов. Стадионы школы им. Льва Карсавина, Балтупяйской прогимназии, прогимназии Саусё 13-осёс и гимназии им. Абраомаса Кульвиетиса полностью обновлены, в связи с чем ученики и общественность приглашаются на т.н. тестирование.

На всех стадионах обновлены и размечены футбольные и баскетбольные площадки и беговые дорожки. Также по необходимости там могут быть оборудованы площадки для тенниса, волейбола и др. игр. Во время уроков стадионы используются для нужд школ, а после уроков площадки можно арендовать в системе Active Vilnius.

В рабочие дни стадионом гимназии им. Абраомаса Кульвиетиса можно пользоваться по утрам, с 07:00 до 08:00, и по вечерам, с 18:30 до 22:00. По выходным – с 07:00 до 22:00.

стадионом гимназии им. Абраомаса Кульвиетиса можно пользоваться по утрам, с 07:00 до 08:00, и по вечерам, с 18:30 до 22:00. – с 07:00 до 22:00. В рабочие дни стадионами школы им. Льва Карсавина и прогимназии Саусё 13-осёс можно пользоваться с 16:00 до 22:00. По выходным – с 06:00 до 22:00.

стадионами школы им. Льва Карсавина и прогимназии Саусё 13-осёс можно пользоваться с 16:00 до 22:00. – с 06:00 до 22:00. В рабочие дни стадионом Балтупяйской прогимназии можно пользоваться по утрам, с 06:00 до 07:45, и по вечерам, с 18:00 до 22:00. По выходным – с 06:00 до 22:00.

Представители столичного самоуправления также рассказали, что в ближайшее время завершатся работы по реконструкции ещё трёх стадионов – прогимназий им. Жигимантаса Аугустаса и Симонаса Станявичуса, а также гимназии Траку Вокес.

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