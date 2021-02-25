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Завершена вакцинация медработников. У большинства есть иммунитет

Автор RUSRADIO LT 27

Завершена вакцинация от коронавируса работников системы здравоохранения. Иммунитет имеют три четверти медработников, сообщает Минздрав. 

За неполных два месяца прививку получили около 60 тыс. человек. Это более половины работников системы здравоохранения. Еще пятая часть приобрели иммунитет, переболев ковидом. Они смогут получить прививку позже. 

Сейчас проходит вакцинация пожилых людей и больных онкологическими заболеваниями. Если производители будут придерживаться намеченного графика поставок вакцины, всеобщая вакцинация жителей Литвы может начаться в мае.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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