Listen to «Завершилась реконструкция коллектора дождевой воды на улице Нарбуто» on Spreaker.

Отрадная новость для столичных водителей — да и для всех жителей Вильнюса — закончились ремонтные работы на одной из магистральных улиц города — улице Нарбуто. Мы обратились в компанию Grinda, которая занималась этим проектом, с просьбой прокомментировать такое важное событие. У нас в эфире — представитель компании Grinda Эгидиюс Стяпонавичюс.

— Здравствуйте!

— Добрый день. Закончилась реконструкция дождевой канализации на улице Нарбуто. Работы там начались почти год назад, а подготовительные работы велись уже с 2017 года. Цель этого проекта — снизить риск затопления, который вызывал много трудностей для водителей Вильнюса и экономики вообще. Проблема заключалась в том, что существующей трубы, которая была диаметром 800 мм, — и коллектор сам был построен в 1966 году, — уже было недостаточно. И сам коллектор, если честно, был уже поврежден, его надо было менять. Поэтому был выбран метод подземного бурения, поскольку улица — очень интенсивного движения, ее перекопать было бы очень сложно. Вот как раз поэтому мы выбрали метод подземного бурения. Но, в принципе, как с метро — под землей прокладывалась новая труба диаметром полтора метра. В рамках проекта на улице Упес также построены современные подземные очистные сооружения дождевых вод. И после завершения этого проекта улица Нарбуто уже не будет затапливаться, а дождевая вода будет очищаться. Поэтому вода, загрязненная автопродуктами, не попадет в реку Нерис.

— А непосредственная польза для водителей — в том, что уменьшаются пробки на участках проведения работ?

— В принципе, проблема бывала не в пробках, а в том, что во время дождей и ливней часть улицы затапливалась, и приходилось обводить движение по объездным улицам. Сейчас проблемы уже не осталось, проблема решена. Весь участок работы занимал полтора километра, то есть от самой низкой части улицы Нарбуто до перекрестка Салтонишкю, вдоль улицы Салтонишкю, и потом вдоль улицы Упес. Полтора километра подземных скважин. Мы старались сделать так, чтобы водители Вильнюса испытывали как можно меньше неудобств. Мы консультировались с транспортниками Вильнюса, и они не наблюдали большие, чем обычно, пробки в этом месте. Этот проект финансировался Евросоюзом и муниципалитетом Вильнюса.