Завершилось тестирование популяции на коронавирус

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В стране завершилось всеобщее тестирование популяции, во время которого специалисты надеются выяснить, сколько жителей могли переболеть COVID-19, сами того не зная. По данным ученых, для проведения теста явились всего около половины запланированного количества людей – примерно 3 тысячи человек. Первые результаты исследования станут известны уже в пятницу.