Зависимость от лекарств: последствия и опасности

Это «Культура здоровья». Тема сегодняшнего выпуска – зависимость от лекарств. Наш собеседник – врач-токсиколог Робертас Бадарас. И вот что он рассказывает.

– Очень редко бывает зависимость от лекарств, если эти лекарства используются так, как прописал врач. И человек не ищет дополнительных источников информации. Дело в том, что в большинстве случаев зависимость является последствием самолечения или самостоятельного поиска решений в дополнительных источниках. Всегда надо внимательно читать инструкцию, информационный листок. У большинства лекарств указывается максимальный срок употребления. Если пишут, что употреблять лекарство надо не дольше месяца, а его принимают более 5 лет, то, наверное, надо хорошенько задуматься. Тут возникает коварная ситуация. Человеку кажется, что все хорошо, но на самом деле так бывает не всегда. Поток этих людей все время растет, хотя понемногу люди и начинают осознавать, что это нехорошо. И тогда уже обращаются за помощью.

По опросам, и среди подростков, и среди взрослых мы в разы превышаем показатели Евросоюза по употреблению лекарств на одного человека. Некоторые думают, что самолечение – это прекрасный способ решения проблемы. Тем более, что уровень доверия медицине у нас, мягко говоря, низкий. Так почему же самому не назначить себе и не попринимать лекарство? YouTube объясняет, как. Facebook объясняет, когда и где. Если ввести в поиске, что мы хотим купить то или иное лекарство, поиск в интернете выдаст тысячи предложений. Доступ абсолютно свободен. Складывается впечатление, что все хорошо. Нет проблем, когда есть лекарство – проблемы начинаются, когда лекарства нет. А на самом деле – все ровно наоборот. Только доза отличает лекарство от яда, – говорил еще в Средневековье швейцарский врач Парацельс.

Лекарство, используемое по назначению, работает отлично. Но если принимать его длительное время, оно начинает действовать противоположным образом. Снотворное вызывает бессонницу, успокоительные вызывает беспокойство. Людям трудно признать или принять это, но это так. Большая часть успокоительных лекарств выписывается электронным способом. Часто люди советуются просто с коллегами. И те «рекомендуют» какие-то препараты. А на самом деле, возможно, надо уменьшить дозировку. Или прекратить прием лекарства, продолжающийся иногда несколько лет или даже десятилетий. Есть и такие случаи. Главное, что надо сделать, – это просто обратиться к врачу, или семейному врачу, или к тому, кто выписывает вам эти лекарства.



Зависимость – психологическая и лекарственная

Зависимость очень часто возникает, например, от успокоительных средств, от антидепрессантов. Люди принимают их продолжительное время. А потом даже не просто привыкают к этим препаратам – они начинают думать, что чувствуют себя хорошо именно благодаря лекарствам. И отказ от них приведет к ухудшению состояния. Есть и другие категории. Например, у человека часто бывают головные боли. Вместо того, чтобы посоветоваться с врачом и попытаться найти причину проблемы, он начинает принимать анальгетики, обезболивающие препараты. Если этот процесс затягивается, может возникнуть привыкание, с которым без медицинской помощи человеку будет трудно справиться.

Зависимость от медицинских препаратов может быть психологической или лекарственной. В первом случае попытка прекратить прием какого-то препарата может вызывать тревогу, и даже панику. Во втором – отказ от приема лекарства действительно надо проводить уже с помощью медперсонала. Именно поэтому врачи всегда и предупреждают, что любое назначение медикаментов должно проводиться специалистом, а прием препаратов – под контролем лечащего врача.

Антибиотики – антибактериальные препараты

Еще одна серьезная проблема – это бесконтрольное употребление некоторых медицинских препаратов. И прежде всего это относится к антибиотикам. В ноябре даже проводится Всемирная неделя правильного использования антибиотиков, задача которой – провести разъяснительную работу, привлечь внимание к проблеме.

Оказывается, если перевести слово «антибиотик», то выяснится, что буквально это означает: убийца живых организмов. С самого момента своего открытия антибиотики стали одним из самых мощных средств в арсенале медицины, поэтому и относиться к ним надо ответственно. Главное, что надо запомнить: антибиотики – это антибактериальные препараты. Их задача – помочь справиться с бактериями в организме. В этом случае они помогают спасать жизни. Но очень часто люди начинают принимать их при любом удобном случае, даже при простуде. Однако от вирусов антибиотики не спасают. А все самые распространенные заболевания – такие, как ОРВИ, COVID-19, грипп, корь и другие – вызываются именно вирусами. Люди, которые принимают антибиотики не по назначению, сами того не зная, помогают вирусам становиться лишь сильнее. В организме человека формируются бактерии, устойчивые к антибиотику, и когда действительно понадобится его помощь, он попросту может не помочь. А вот когда вирусная инфекция осложняется бактериальной – тогда и берутся за свою работу антибиотики. Но определить такую ситуацию, назначить правильное лекарство тоже может только врач.

Побочные реакции

Еще одна большая опасность как антибиотиков, так и других медпрепаратов – возможные побочные реакции. Например, ряд антибиотиков могут вызывать аллергические реакции – вплоть до анафилактического шока, отека Квинке. Поэтому зачастую перед приемом того или иного лекарства может даже понадобиться сделать тест на переносимость его организмом.

Итак, еще раз надо повторить, что лекарства – это серьезные медицинские препараты. Они могут и помочь организму, и навредить. И в наших силах сделать так, чтобы они приносили нашему организму только пользу.