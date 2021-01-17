Зависимости. Как сделать первый шаг к освобождению

Мы часто слышим фразу: «У него зависимость» . И даже не важно от чего: от шоколада, сигарет, алкоголя, секса или азартных игр.

Поэтому мы решили выяснить: а что же такое – зависимость? Вот что рассказал нам руководитель поликлиники Республиканского центра зависимостей Павел Осипов.

В разные времена люди давали разные ответы на этот вопрос. Но сейчас мы уже пришли к консенсусу, к тому, что это все-таки заболевание. Зависимость, как и любая болезнь, является уязвимостью. Но слабостью ее делают уже люди, которые оценивают. В таком случае этот ярлык слабости – он не помогает. То есть, он мешает людям найти помощь, он вызывает чувство стыда. Человек вместо того, чтобы попытаться найти помощь и что-то поменять, он, как раз-таки, наоборот, – ничего не делает. Зависимость, как и любое заболевание, – это уязвимость. Но это не слабость.

А можно ли преодолеть эту уязвимость? Вот что считает психоаналитик Евгений Шаров:

Человек не представляет в своем сознании, что то состояние, которое ему давал когда-то алкоголь, наркотики, взаимоотношения, казино, он может испытать сам по себе. Ему для этого нужно этот процесс повторить внешне. Выпить алкоголь, покурить, и так далее. И до тех пор, пока человек в этом убежден, он страдает, и он болеет. И либо погибает, либо очень усиленно деградирует или куда-то скатывается. Если бы он поверил в то, что он может испытать это сам по себе, у него бы эта зависимость прошла.

Однако, как считает Павел Осипов, важно признать не только то, что ты можешь преодолеть зависимость, но и то, что ты не можешь жить без нее. И это – первый шаг к преодолению!