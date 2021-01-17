Зависимости. Как сделать первый шаг к освобождению

Мы часто слышим фразу: «У него зависимость» . И даже не важно от чего: от шоколада, сигарет, алкоголя, секса или азартных игр.Поэтому мы решили выяснить: а что же такое – зависимость? Вот что рассказал нам руководитель поликлиники Республиканского центра зависимостей Павел Осипов.
В разные времена люди давали разные ответы на этот вопрос. Но сейчас мы уже пришли к консенсусу, к тому, что это все-таки заболевание. Зависимость, как и любая болезнь, является уязвимостью. Но слабостью ее делают уже люди, которые оценивают. В таком случае этот ярлык слабости – он не помогает. То есть, он мешает людям найти помощь, он вызывает чувство стыда. Человек вместо того, чтобы попытаться найти помощь и что-то поменять, он, как раз-таки, наоборот, – ничего не делает. Зависимость, как и любое заболевание, – это уязвимость. Но это не слабость.А можно ли преодолеть эту уязвимость? Вот что считает психоаналитик Евгений Шаров:
Человек не представляет в своем сознании, что то состояние, которое ему давал когда-то алкоголь, наркотики, взаимоотношения, казино, он может испытать сам по себе. Ему для этого нужно этот процесс повторить внешне. Выпить алкоголь, покурить, и так далее. И до тех пор, пока человек в этом убежден, он страдает, и он болеет. И либо погибает, либо очень усиленно деградирует или куда-то скатывается. Если бы он поверил в то, что он может испытать это сам по себе, у него бы эта зависимость прошла.Однако, как считает Павел Осипов, важно признать не только то, что ты можешь преодолеть зависимость, но и то, что ты не можешь жить без нее. И это – первый шаг к преодолению!
Я бы пожелал все-таки людям признать для себя не то, что они что-то могут, а то, что они чего-то не могут. Особенно это полезно при принятии первой стадии зависимости, что часто для человека сказать предложение, что “я чего-то не могу” является очень и очень трудной задачей. Иногда невозможной. То есть, люди иногда просто не могут выговорить этих слов. Иногда нужно смело сказать, что “я чего-то не могу”, и это абсолютно нормально. То есть, каждый человек должен иметь что-то, чего он не может. И это нужно, и полезно признать.
У каждого из нас есть вредные привычки.
Отказаться от них в один миг кажется нереальным.
А что, если сделать хотя бы первый шаг? Один маленький шаг, который поможет начать путь к большой цели!