Covid-19 Вакцинация

Завтра, 22 июля, можно будет привиться в Вильнюсском аэропорту

Автор Евгений Русаков 1
Завтра, 22 июля, можно будет привиться в Вильнюсском аэропорту

В четверг, 22 июля, можно будет привиться в Вильнюсском аэропорту

Завтра, 22 июля, в здании Вильнюсского аэропорта можно будет привиться без предварительной регистрации. Вакцинация будет проходить в здании терминала отправления. По словам представителей аэропорта, привиться сможет любой желающий – и проживающие недалеко от аэропорта жители, и путешественники, и работающие в этом районе люди. Всем, кто захочет привиться, нужно будет обратиться в центр тестирования Rezus.lt, который находится в самом терминале. Сама вакцинация начнётся в 08:00 и закончится в 18:00. Прививать будут препаратами Pfizer-BioNTech и Moderna. Представители Вильнюсского аэропорта выразили надежду, что возможностью привиться без предварительной регистрации воспользуется как можно больше людей. Пункты вакцинации также планируется открыть на территориях Каунасского и Палангского аэропортов. Необходимо напомнить, что при себе во время вакцинации необходимо иметь документ, подтверждающий личность, а также надеть медицинскую маску.

От участия в Олимпийских играх впервые отстранён участник соревнований

В Токио из-за положительного теста на коронавирус впервые отстранили участника Олимпийских игр. Отстранённая спортсменка – 21-летняя тхэквондистка Фернанда Агирре из сборной Чили. Она не сможет выступить на Играх из-за необходимости соблюдения десятидневного карантина. Всего с 1 июля выявлен 81 случай заражения среди людей, имеющих отношение к проведению соревнований. Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Они могут передвигаться только на специальном транспорте между местом своего размещения и спортивными объектами. Напомним, что летние Олимпийские игры – 2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

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