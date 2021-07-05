Завтра, 6 июля, вся страна будет отмечать День государства. Этот праздник приурочен к коронации первого и единственного короля Литвы Миндаугаса.

После крещения Миндаугаса Великое княжество Литовское стало называться католическим королевством Литвы. Таким образом Великий князь, а затем – король – сделал шаг к международному признанию Литовского государства в Европе.

Теперь ежегодно 6 июля на площади у Президентского дворца проводится церемония поднятия государственного флага, а в Кафедральном соборе проходит торжественная месса. По всей же стране, помимо праздничных церемоний, проходит и множество культурных мероприятий, напоминающих об истории Литовского государства.

Подробную информацию о мероприятиях, которые пройдут в каждом городе, можно найти на страницах городских самоуправлений.

Программа праздничных мероприятий в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде – по ссылкам.