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Завтра будет решаться вопрос о продлении карантина до конца июня

Автор Анжелика Орлёнок 16
Завтра будет решаться вопрос о продлении карантина до конца июня

Завтра правительство Литвы будет решать вопрос о продлении карантина до конца июня. Об этом заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

Помимо этого премьер пояснила, что поскольку условия и постановления по поводу карантинного режима много раз менялись, будет изложена новая редакция, чтобы всем было проще ориентироваться.

«Ситуация улучшается во всех сферах, не только по числу заболеваний, но и по заполняемости больниц», – добавила Ингрида Шимоните. 

Между тем за минувшие сутки в Литве подтверждено 537 новых случаев коронавируса, скончалось 6 человек. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости снизился до 420 случаев на 100 тыс. жителей. Доля положительных тестов – менее 4%.

В свою очередь, эпидемиологи с осторожным оптимизмом делятся хорошей информацией. В Литве осталось лишь 9 самоуправлений, которые по уровню заболеваемости входят в черную зону. Это означает, что уровень заболеваемости в них превышает 500 случаев на 100 тыс. жителей. Самая сложная ситуация сейчас в Укмергском и Молетском районах, не радует уровень заболеваемости в Казлу-Руде и Швенченисе. В черном списке, но с более оптимистичными показателями еще остаются Каунас, Вильнюс, Паневежис, Кальвария и Шальчининкай.

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Напомним, что на этой неделе в стране начал действовать «паспорт возможностей». Он предоставляет больше свободы действий не только вакцинированным и переболевшим, но и тем, кто сдал тест.

Однако отрицательный тест действителен всего сутки, а сдать его в курортных городах – настоящее приключение, пишет портал Delfi. По данным сайта регистрации 1808.lt, на ближайшую субботу в Паланге осталось всего несколько свободных мест. В целом этот курорт готов бесплатно тестировать по 30 человек в день в течение всего одного часа – с 14 до 15 часов. К слову, в Неринге и Бирштонасе вообще нет дополнительных мобильных пунктов. А в Друскининкай уже сейчас нет свободных мест для тестирования на выходные.

Мест и времени для тестирования на «паспорт возможностей» не хватает и в других городах. Правда, большинство из них обещают решить этот вопрос и оборудовать больше пунктов в самое ближайшее время.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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