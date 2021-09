Завтра начинаются «Дни столицы». Что важно не пропустить?

Завтра начинаются «Дни столицы». С 3 по 5 сентября в рамках фестиваля на разных сценах выступят десятки артистов и музыкальных групп. Мероприятия охватят проспект Гедиминаса и двор улицы Вокечю, площади – Кафедральную, В. Кудирки и Лукишкес, набережную Нериса и большой луг у Белого моста.

Спорт, театр, книги, работы дизайнеров

На площади Кудирки и проспекте Гедиминаса появится уголок «Место стиля». Гости фестиваля смогут полюбоваться последними работами и коллекциями литовских дизайнеров.

На Соборной площади будет проходить Книжная ярмарка. Здесь разместятся около 30 издательств, пройдут презентации книг, встречи с писателями, иллюстраторами и художниками.

На площади Лукишкес состоится спортивный фестиваль. Любители спорта смогут попробовать свои силы в фехтовании, гимнастике, баскетболе, боевых искусствах, скалолазании, бадминтоне, футболе и т.д.

Театр «Лаборатория искусства и науки» подготовил большую программу выступлений. Ее можно будет увидеть во дворе дома 13А по улице Вокечю.

Музыка, концерты

На проспекте Гедиминаса и на площади Кудирки можно будет послушать SKAMP, Leon Somov & Dileta, Colours of Bubbles, FC Baseball, Deeper Upper, Vilniaus energija, Jurgis Brūzgas, The Ditties, Kedrostubùra, The Swing Cats, Planeta Polar, Velvet и другие группы.

На сцене у Белого моста выступят Pilnatys, Migloko, Rakija Klezmer Orkestar, Baltasis Kiras, Baltic Balkan, Алина Орлова.

На Кафедральной площади в первый день фестиваля выступят немецкая группа De-Phazz и экстравагантный дуэт электронной музыки Beissoul & Einius. А 4 сентября на Кафедральной площади состоится настоящее шоу в двух отделениях – концерт Draugams, «Для друзей», Гитиса Пашкявичюса и его группы.

Развлечения для больших и маленьких

В пятницу и субботу поздними вечерами у Белого моста можно будет полюбоваться впечатляющим зрелищем. Над рекой будет транслироваться 3D-видеопроекция «Воспоминания».

На лугу возле Белого моста появится «Парк развлечений для детей и семей». На нем будет много специальных аттракционов, игр и необычных развлечений.

А на набережной Нериса возле Белого моста расположится «Берег хорошей еды» с традиционными, изысканными или экзотическими блюдами.

Остается добавить, что все мероприятия фестиваля «Дни столицы 2021» бесплатны. А более подробную информацию можно найти на страницах sostinesdienos.lt.