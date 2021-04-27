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Завтра Правительство обсудит вопрос возвращения учеников в школы

Автор Евгений Русаков 15

Завтра Правительство обсудит вопрос возвращения учеников в школы

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что завтра Правительство планирует обсудить вопрос возвращения в школы учеников 5-11 классов. По её словам, Правительство планирует позволить самоуправлениям самим принимать решения относительно этого вопроса. В конце концов, эпидемиологическая ситуация в муниципалитетах неодинаковая, и Правительство не может принять единое для всех решение. Между тем на встрече представителей самоуправлений с Правительством были упомянуты две даты: с 3 мая в школы могли бы вернуться ученики 5-8 классов, с 10 мая – ученики 9-11 классов. Как бы там ни было, завтра, возможно, всё и выяснится.

США поделится 60 млн доз вакцины AstraZeneca

Тем временем США намерены поделиться с другими странами 60 млн доз вакцины AstraZeneca. Поставки 10 млн доз начнутся уже через пару недель, сразу после того, как препарат пройдёт проверку. Остальные 50 млн в настоящий момент находятся на стадии производства.

Кипр откроет границы с 10 мая

А с 10 мая Кипр будет открыт для туристов, полностью прошедших вакцинацию. По словам министра туризма Савваса Пердиоса, полностью прошедшие вакцинацию люди из 65 стран смогут приехать на Кипр без предварительного тестирования и без пребывания на карантине, даже если у них были близкие контакты с подтверждёнными носителями вируса. В список этих стран вошли все государства-члены ЕС, Россия, Беларусь, Украина, страны Ближнего Востока, а также Канада и США.

Ирландия ослабляет карантинные меры

Между тем после длившегося несколько месяцев локдауна в Ирландии вновь открываются спортивные площадки и зоопарки. Детям и подросткам разрешено собираться группами до 15 человек для занятий спортом на открытом воздухе. Заведения общепита пока остаются закрытыми, а возможность новых послаблений карантинных мер планируется обсудить в мае.

Италия, Шотландия и Уэльс открывают заведения общепита

И в заключение выпуска. Италия, Шотландия и Уэльс ослабляют ограничения. Так, кинотеатры, театры и концертные залы в Италии вновь распахнули свои двери, однако залы могут быть заполнены не более, чем на 50%. Также в Италии и Уэльсе возобновлена работа заведений общепита, но посетителей могут обслуживать только на открытом воздухе. В свою очередь, в Шотландии часы работы ресторанов ограничены до 20:00.

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