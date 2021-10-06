Завтра в Вильнюсе начинается отопительный сезон. Отапливать учебные и медицинские учреждения начали еще примерно неделю назад, а сейчас очередь дошла до многоквартирных домов.

Напомним, что, согласно общим правилам, тепло в многоквартирные дома начинают подавать, когда среднесуточная температура держится ниже 10 градусов в течение трёх дней. К слову, согласно прогнозам, отопление в этом году станет значительно дороже. Самое существенное подорожание ожидается в столице. Цена за отопление в Вильнюсе может вырасти на 60%.

В свою очередь, Вильнюсское самоуправление планирует установить фиксированную цену за отопление. Покрыть разницу между фиксированной и фактической ценой можно будет тремя способами. Ее можно будет оплатить, как только завершится отопительный сезон, разбить на несколько месяцев до следующего сезона, либо выплачивать в течение трех лет.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.