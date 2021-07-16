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Завтра в Вильнюсе открывается книжная выставка «33,5»

Автор Анжелика Орлёнок 25
Завтра в Вильнюсе открывается книжная выставка «33,5»

17 июля в 16.00 в Центре русской культуры в Вильнюсе открывается книжная выставка «33,5», посвященная современной русской детской литературе. На выставке можно будет увидеть книжные новинки российских издательств за последние несколько лет.

Это сказки и стихи, книжки-картинки и комиксы, детективы и фантастические повести. Представит выставку Ольга Велавичюте, популяризатор детского чтения, автор рубрики «Что почитать с детьми» и создатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook. Название выставки – «33,5». О том, что это означает, Ольга рассказала следующее.

«33 года — это сумма лет моих четверых детей. Именно столько времени мне понадобилось, чтобы влюбиться в детские современные книги, научиться ценить их оригинальность, выразительность и индивидуальность. А еще «половинку» я посвящаю своему внутреннему ребенку. Тому, который приходит в совершенный восторг от всего богатства, красоты и разнообразия, которые царят сейчас в русской детской литературе».

Выставка «33,5» продлится две недели, до 31 июля. Лекцию на ее открытии можно будет посмотреть онлайн на странице Центра русской культуры. Финансирует выставку Департамент по делам национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики.

О времени работы выставки можно узнать по телефону: +37067413516. 

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