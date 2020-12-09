Статистика коронавируса бьет страшные рекорды, с сегодняшнего дня вступили в силу более строгие карантинные ограничения.

Так что все зимние праздники в этом году плотно перемещаются в виртуальное пространство. И все же, хоть и не так радостно, как обычно, но подготовка к зимним праздникам продолжается. И пока у православных христиан только недавно начался пост, а у католиков уже прошло два воскресенья Адвента, еврейская община Литвы готовится к одному из главных праздников года – Хануке. Ну а общим для всех нас остается ожидание хороших перемен. А еще – для того, чтобы не собираться большими компаниями возле главных елок городов, можно постараться обратить внимание на то, как украшены улицы и отдаленные районы.

А еще – столичное самоуправление объявило конкурс “Зажги Рождество на балконе”.

Проект уже стартовал с балкона в Старом городе, с которого по светящимся зеленым веткам спускается экзотическое животное. Есть балконы, освещенные лазерными лучами, с мотивами живой природы, ну и, конечно, просто с радостными светящимися гирляндами. А где-то балкон озарился подсветкой с надписью: “Рождество под маской не спрячешь”. Итак, жители столицы приглашаются в безопасной обстановке создавать праздничную атмосферу для себя, своих близких и окружающих. Где найти вдохновение? Можно посмотреть на фотографии праздничных балконов, оформленных дизайнерами.

Тем, кто захочет принять участие в конкурсе, надо до 20 декабря украсить свой балкон, террасу, окно или двор к Рождеству и зарегистрировать его на страничке govilnius.lt/kaledos-balkonuose/konkurso-taisykles.

Потом с помощью дрона ваше творение будет сфотографировано (конечно же, в согласованный с вами час), и фото попадет на страничку kaledosbalkonuose.lt.

Представительная комиссия 21 декабря выберет 10 самых творческих украшений, затем публичным голосованием из них выберут самое лучшее. И, наконец, 29 декабря определится главный победитель, который получит в награду ночевку на двоих в больших апартаментах одной из гостиниц Старого города с завтраком на балконе. Оставайтесь в безопасности и создавайте праздник себе и другим!

Больше новостей