Listen to «ЗДОРОВЬЕ, МЕДИЦИНА — надо ли избегать жирных продуктов» on Spreaker.



Белки, жиры и углеводы — незаменимые для жизнедеятельности нашего организма органические вещества, которые мы получаем из пищи. Некоторыми диетами рекомендуется одни из них — жиры — либо сократить, либо вообще исключить из своего рациона. Можно ли это делать?

Оказывается, в результате это может плохо сказаться на состоянии здоровья. Ведь жиры выполняют в организме энергетическую, защитную и теплоизолирующую функции, отвечают за упругость и эластичность кожи, жизнедеятельность мозговых клеток, всасывание минералов из кишечника и т.д. Кроме того, без жиров не усваиваются витамины А, D, Е и К. Именно поэтому салат из моркови, к примеру, советуют заправлять подсолнечным или оливковым маслом, чтобы его употребление не было бессмысленным. Медики говорят, что ежесуточная физиологическая потребность женщин в жирах составляет до 102 граммов, а мужчин до 154. А по каким признакам можно определить, хватает ли нашему организму жиров?

Прежде всего, это сухая кожа. Дело в том, что секрет сальных желез — природный увлажнитель тела, который производится организмом при помощи доступных жирных кислот. Для нормального функционирования желёз нужно поддерживать количество жиров в организме на должном уровне. Если вам тяжело даются физические нагрузки — это тоже признак нехватки насыщенных жиров. Следующий признак — боль в суставах. Тут поможет употребление жирной рыбы или аптечного рыбьего жира. Жирные кислоты омега-3 имеют противовоспалительные свойства и помогают в лечении ревматоидного артрита. Низкий уровень “хорошего” холестерина в организме выравнивается кокосовым маслом — подсолнечное и кукурузное, увы, здесь не помогут. Ну и наконец — внимание обжор! — если всё время хочется есть, это тоже может быть признаком нехватки жиров в рационе. Приходится употреблять много диетической пищи, чтобы насытиться. Тому же, кто находится на низкоуглеводной, но высокожировой диете, достаточно маленькой порции еды, чтобы успокоить аппетит. Дело в том, что, оказывается, насыщенные жиры влияют на гормон сытости. А еще — именно жир помогает превратить овощи во вкусный гарнир. К тому же многие витамины, минералы и антиоксиданты, содержащиеся в овощах, без жиров просто не усваиваются. Так что если вы задумаетесь о какой-нибудь диете, чтобы похудеть к лету, помните, что количество белков, жиров и углеводов в ней должно быть грамотно сбалансировано.