Listen to «“Здоровый город” поселит в Бернардинском саду маленьких щенят» on Spreaker.

Для того чтобы поощрить жителей столицы заниматься если даже не активным спортом, то активными, наполненными смыслом, прогулками, организация Sveikas miestas, “Здоровый город”, подготовила социальную акцию, которая будет проходить в вильнюсском Бернардинском саду. Эта акция будет интересна и маленьким, и взрослым. А подробнее об истории и задачах акции расскажет представитель компании Sveikas miestas Каролина Дилите. Здравствуйте!

— Здравствуйте. Мы услышали о таком проекте, он называется Sharejoy (“Поделись радостью”). Это социальный проект, который создан для всех детей, у которых есть онкологические заболевания, и именно их финансовой поддержке. Инициаторы придумали такие открытки, книжки, в которых живут десять красивых щеночков. Они тоже реальные, и у каждого есть своя собственная история, они живут и в реальной жизни. Так мы подумали, что это очень интересно, и, может, можно, чтобы они начали жить в саду Бернардину. Потому что и парк этот у нас в Вильнюсе очень красивый, и, конечно, это был бы прекрасный повод позвать всех ходить, — потому что уже, слава Богу, ходить можем. Хотим позвать всех прийти с 1 июня в Бернардину сад, и там начать искать этих наших 10 щеночков. И, конечно, слушают люди нас, и, может, думают: а где можно найти побольше информации об этом проекте нашем? Так, конечно, я всех зову идти на наш сайт, sveikasmiestas.lt, и там вся информация есть подробнее. И вот теперь вопрос всем: ну как же сделать, чтобы все эти прекрасные щеночки стали бы живые? Надо себе, в своих телефонах, прислать специальный apps (программку). Этот apps, Sharejoy, — он так и называется, — можно найти в Google Play и, конечно, в App Store. Я надеюсь, что уже все могут это прислать себе в телефонах, и уже с 1 июня идти в парк, и тогда специально, просто с экраном, — нажимать, и там сразу увидеть наших прекрасных ярких щеночков, которые будут жить весь месяц в саду Бернардину. Так что приглашаем всех и ждем, конечно, всех в парке.