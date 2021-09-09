Здоровый образ жизни по Видунасу. Что это такое?

Это «Культура здоровья» . Тема сегодняшнего выпуска – культура здоровья по Видунасу. Кто такой Видунас, и какие советы он давал уже сто лет назад?

Наверное, не все знают, кто такой Видунас. Между тем это известнейший деятель культуры, философ, драматург и просветитель.

Хорошо знакомое изображение

Настоящее имя Видунаса – Вильгельмас Стороста. А тем, кому доводилось держать в руках 200-литовые купюры, хорошо известно его изображение. Оно было на этих банкнотах.

Как рассказывает Википедия, Вильгельмас родился в 1868 году в Шилутском районе Литвы. Закончил учительскую семинарию, преподавал в школах. В университетах Германии изучал литературу, философию, историю искусства и религии, иностранные языки. Преподавал в Клайпеде в музыкальной школе, а затем в Тильзите – английский и французский языки. Но, кроме преподавания, уже там Видунас возглавил культурную жизнь литовцев. Организовывал кружки и общества, выступал с лекциями, выпускал литовские периодические издания Šaltinis («Источник»), Jaunimas («Молодёжь») и др.

Широко известны философские и религиозно-мистические статьи и трактаты Видунаса «Смерть и что далее», «Таинственное величие человека» и др. Видунас пропагандировал вегетарианство, которого и сам придерживался.

Память об этом ярком человеке сохранилась и по сей день. Его последователи не только изучают труды Видунаса, но и следуют его философии. Серьезное внимание Видунас уделял здоровью нации и каждого человека в отдельности. По его мнению, существует несколько разрушительных для человека болезней.

Подробнее об этом рассказывает доктор Томас Станикас, который возглавляет общество памяти Видунаса.

– Одна из тех разрушительных болезней – курение. Употребление алкоголя и других вредных средств. Курение Видунас уже сто лет назад называл вредом и для человека, и для окружающих. Ну а употребление алкоголя он называл «опухолью на теле нации». Торговцы алкоголем, по его мнению, – это люди бесчеловечные.

Еще очень важный сегодня фактор – это лишний вес. Он уже становится даже более вредным для здоровья, чем курение. Однако есть советы, которые подходят всем. Советы Видунаса по здоровому питанию очень просты. Он считал, что люди едят МНОГО, ЧАСТО и МНОГО ВСЕГО. Хватило бы трети того, что люди привыкли есть. Можно добавить еще, что гораздо больше людей умирает от переедания, чем от голода. Учитывая количество болезней, которые получаются от ожирения, переедание – один факторов, которые убивают человека. Что советовал Видунас? Уменьшать количество еды. Не вредить своему телу ненужными, лишними, нездоровыми продуктами. И тогда мы будем здоровы!

Ну и, наконец, кроме всех вопросов питания и практических советов, он призывал молодежь обязательно заниматься спортом. Хотя бы гимнастикой, бегом. То есть он был пропагандистом здорового образа жизни. Тело должно двигаться, не лениться, не наращивать вес. Тогда и будут отличные условия для здоровья человека. В этом и есть основной фактор профилактики по Видунасу.

К тому же, стоит здоровый образ жизни примерно сотую часть от того, что потом тратится на лечение болезней. Диагностика, которая стоит тысячи евро, операции, пересаживание органов… Все это очень дорого. А здоровый образ жизни практически ничего не стоит. Наоборот – сэкономишь тысячи евро за год. Не пей – еще больше сэкономишь.

«Мы всегда такие, какими мы сами мы хотим быть и стараемся быть».

Видунас не был ни врачом, ни специалистом по физической культуре, но при этом стал одним из самых видных и влиятельных деятелей в области укрепления здоровья, самым авторитетным пропагандистом здорового образа жизни в Литве.

Девиз философии здоровья Видунаса – не борьба с болезнями, а способ их избежать. Поэтому болезнь трактуется как результат неправильного образа жизни самого человека, как аномалия. А причина находится в нарушении законов жизни, в нарушении гармоничных отношений между природными и духовными силами. Соответственно, соблюдение этих законов – самая лучшая и надежная профилактика.

И именно на профилактику, по мнению Видунаса, и должна ориентироваться медицина. Тогда и не надо будет бороться с болезнями. Люди просто будут более выносливыми и станут меньше болеть.

А в своей просветительской деятельности Видунас много говорил о том, как сделать нацию здоровой и культурной. Личная гигиена, по его мнению, складывается из сна, времени и вида работы, одежды и обуви, а также чистоты и опрятности в доме.