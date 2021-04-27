Земфира выпустила клип на трек из альбома «Бордерлайн»

Земфира выпустила клип на песню «Пальто», которая вошла в альбом «Бордерлайн». Режиссером клипа стала актриса Рената Литвинова.

В названии клипа указано, что это видео с текстом песни (lyric video). Однако в кадре помимо строчек песни появляется число 4.29 и координаты точки на юго-востоке Подмосковья (55.558741° 37.378847°). Кроме того, в клипе несколько раз показывают билет в кино на 4 декабря 2021 года.

25 февраля Земфира выпустила «Бордерлайн» — это седьмой альбом певицы в карьере и первый за последние восемь лет. А 12 апреля певица представила саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер».

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