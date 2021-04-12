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Земфира выпустила саундтрек к фильму «Северный ветер»

Автор Эвелина Никанорова 25
Земфира выпустила саундтрек к фильму «Северный ветер»

Земфира на радость преданных фанатов и зрителей фантасмагорической драмы Ренаты Литвиновой «Северный ветер» обнародовала оригинальный саундтрек картины.

В издание вошли все композиторские работы культовой исполнительницы, написанные ею специально для художественной ленты. Среди опубликованных записей ― одна ранее выпущенная песня Земфиры.

«Северный ветер» — это фильм-архив, который можно много раз пересматривать и переслушивать вместе с музыкой Земфиры. Я жду, когда она выпустит саундтрек отдельным изданием — там столько невероятной музыки, которая не вошла в картину!» — говорила Рената Литвинова.

«Северный ветер» — драма Ренаты Литвиновой, снятая по ее собственной пьесе. Действие фильма разворачивается в чудесные времена, когда на земле царил великий матриархат. На территории Северных полей правили могущественные женщины, готовые дарить и принимать любовь. Они могли изменить все, что хотели.

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