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«‎Земля кочевников» – лучший фильм 2020 года

Автор Эвелина Никанорова 27
«‎Земля кочевников» - лучший фильм 2020 года

По версии Национального общества кинокритиков США драма «‎Земля кочевников»‎ Хлои Чжао стала главным фильмом 2020 года, сообщает Los Angeles Times.

Кроме того, лента подтвердила свой триумф и в других номинациях. Чжао признана победителем в номинации «‎Лучший режиссер»‎. А обладательница двух «‎Оскаров»‎ Фрэнсис Макдорманд отмечена в номинации «‎Лучшая актриса»‎

Макдорманд исполнила роль безработной Ферн. Ей приходится кочевать по стране в фургоне в поисках денег и крыши над головой. В основу сценария Хлои Чжао легла книга Джессики Брудер «‎Земля кочевников: Как выжить в Америке в XXI веке»‎

Кроме того, награды за лучшую актерскую игру получили Делрой Линдо («‎Пятеро одной крови»‎), Мария Бакалова («‎Борат-2»‎) и Пол Рэйси («‎Звук металла»‎). Приз за лучший сценарий получила Элиза Хиттман за драму «‎Никогда, редко, иногда, всегда»‎.
Лучшим иностранным фильмом стал «‎Коллектив»‎ (Румыния). Лучший документальный фильм — «‎Время»‎ Гарретта Брэдли.

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