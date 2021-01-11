«‎Земля кочевников» – лучший фильм 2020 года

По версии Национального общества кинокритиков США драма «Земля кочевников» Хлои Чжао стала главным фильмом 2020 года, сообщает Los Angeles Times.
Кроме того, лента подтвердила свой триумф и в других номинациях. Чжао признана победителем в номинации «Лучший режиссер». А обладательница двух «Оскаров» Фрэнсис Макдорманд отмечена в номинации «Лучшая актриса».
Макдорманд исполнила роль безработной Ферн. Ей приходится кочевать по стране в фургоне в поисках денег и крыши над головой. В основу сценария Хлои Чжао легла книга Джессики Брудер «Земля кочевников: Как выжить в Америке в XXI веке».