«‎Земля кочевников» – лучший фильм 2020 года

По версии Национального общества кинокритиков США драма «‎ Земля кочевников »‎ Хлои Чжао стала главным фильмом 2020 года, сообщает Los Angeles Times.

Кроме того, лента подтвердила свой триумф и в других номинациях. Чжао признана победителем в номинации «‎Лучший режиссер»‎. А обладательница двух «‎Оскаров»‎ Фрэнсис Макдорманд отмечена в номинации «‎Лучшая актриса»‎.

Макдорманд исполнила роль безработной Ферн. Ей приходится кочевать по стране в фургоне в поисках денег и крыши над головой. В основу сценария Хлои Чжао легла книга Джессики Брудер «‎Земля кочевников: Как выжить в Америке в XXI веке»‎.

Кроме того, награды за лучшую актерскую игру получили Делрой Линдо ( «‎ Пятеро одной крови »‎ ), Мария Бакалова ( «‎ Борат-2 »‎ ) и Пол Рэйси ( «‎ Звук металла »‎ ). Приз за лучший сценарий получила Элиза Хиттман за драму «‎ Никогда, редко, иногда, всегда »‎ .

Лучшим иностранным фильмом стал «‎ Коллектив »‎ (Румыния). Лучший документальный фильм — «‎ Время »‎ Гарретта Брэдли.

Источник