Зендая и Мэри Джей Блайдж стали самыми влиятельными людьми года

Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей 2022 года. Героям обложки номера стали актрисы Зендая и Симу Лю, генеральный директор Apple Тим Кук, певица Мэри Джей Блайдж и премьер-министр Барбадоса Миа Моттли.

В список также вошли Адель, Джон Батисте, Пит Дэвидсон, Ариана ДеБос, Эндрю Гарфилд, Крис Дженнер, Зои Кравиц, Мила Кунис, Миранда Ламберт, Сара Джессика Паркер, Исса Рэй, Киану Ривз, Аманда Сайфрид, Джереми Стронг, Джазмин Салливан, Ченнинг Татум, Questlove, Тайка Вайтити, Опра Уинфри, Мишель Йео и др.

Источник: InterMedia