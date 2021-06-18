Зендая показала тизер второго сезона «Эйфории»

Вышел тизер второго сезона «Эйфории». Его в своем твиттере опубликовала исполнительница главной роли Зендая.
«С двухлетней годовщиной, «Эйфория». Скоро увидимся :)», — пишет актриса. 16 июня исполнилось два года с премьеры шоу.
Happy 2 year @euphoriaHBO anniversary…see you soon:) pic.twitter.com/IVFpOXhEVx
— Zendaya (@Zendaya) June 17, 2021
Тизер не раскрывается каких-либо подробностей о сюжете нового сезона. В ролике Ру Беннет стоит в толпе школьников, и на ее лице постепенно появляется улыбка.
Дату премьеры «Эйфории» стриминговый сервис HBO Max пока не раскрывает. Производство нового сезона было отложено из-за пандемии и должно было начаться в апреле.