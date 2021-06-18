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Зендая показала тизер второго сезона «Эйфории»

Автор Эвелина Никанорова 12
Зендая показала тизер второго сезона «Эйфории»

Вышел тизер второго сезона «Эйфории». Его в своем твиттере опубликовала исполнительница главной роли Зендая.

«С двухлетней годовщиной, «Эйфория». Скоро увидимся :)», — пишет актриса. 16 июня исполнилось два года с премьеры шоу.

Тизер не раскрывается каких-либо подробностей о сюжете нового сезона. В ролике Ру Беннет стоит в толпе школьников, и на ее лице постепенно появляется улыбка.

Дату премьеры «Эйфории» стриминговый сервис HBO Max пока не раскрывает. Производство нового сезона было отложено из-за пандемии и должно было начаться в апреле.

О том, что сериал продлен на второй сезон, стало известно еще в 2019 году. После первого сезона также вышли два часовых спецэпизода шоу.
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