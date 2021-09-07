Жан-Поль Бельмондо: «Мой козырь – раскованность»

Легендарный французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни. Вспоминаем интересные факты из его жизни.

В детстве Жан-Поль был тем еще хулиганом и сорванцом.

«Преподаватели не хотели видеть меня в школе, – вспоминал актер, – и в четырнадцать лет я пошел работать на производство. Но там я тоже не понравился, и начальство попросило отца забрать меня».

Несмотря на то, что при выборе профессии перед актером стояла дилемма: спорт или кино, – Жан-Поль всегда знал, чего хочет.

«Мне всегда нравилось играть и никогда не хотелось стать господином, который что-то решает. Мне это неинтересно. Каждый должен заниматься своим делом на земле. Мое дело – быть актером».

Популярность Бельмондо принес фильм французской «новой волны» режиссера Хамфри Богарта «На последнем дыхании».

А после были и такие знаменитые картины, как «Обманщики», «Француженка и любовь», «Леон Морен, священник», «Женщина есть женщина», «Знаменитые любовные истории», «Вор» и другие. Главным же своим качеством Жан-Поль называл раскованность.

«Мой козырь – раскованность. Ощущение свободы пришло в профессию из моего характера».

Последней работой Бельмондо стал фильм Франсиса Юстера «Человек и его собака».

«Я сыграл почти сто ролей в кино и сорок – в театре, – сказал Бельмондо журналистам. – Но на этих съемках был счастлив, как никогда. Этот фильм не похож на то, что я делал до сих пор».

Даже в пожилом возрасте Жан-Поль мог похвастаться хорошей выдержкой и жизненной энергией. На вопросы о секрете его долголетия он отвечал так:

«Никакого секрета нет, я просто очень хочу прожить подольше. К тому же у меня нет дурных привычек: я никогда не пил, не курил, не принимал наркотики, зато много занимался спортом, а он помогает сохранить здоровье».

Невероятно харизматичный, безумно талантливый и бесконечно открытый Жан-Поль Бельмондо подарил нам множество запоминающихся героев, стал одним из символов французской «новой волны».

А еще – показал на своем примере, что даже в пятьдесят лет можно просто взять и прыгнуть с Эйфелевой башни.

Источник

Еще больше новостей из мира кино – по ссылке.