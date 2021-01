Жанр шанти – новый тренд, а все благодаря TikTok

Пользователи TikTok начали записывать видеоролики с каверами на старинные песни британских моряков. После этого композиции в жанре шанти резко стали популярны в Spotify.

На стриминговой платформе появились более 12 тыс. плейлистов с шанти-песнями. Кроме того, число запросов «sea shanty» только за одну неделю выросло на 630%. Рост интереса к музыкальному жанру вызвал тикток-тренд #ShantyTok, запущенный певцом Натаном Эвансом.

Самыми популярными песнями британских моряков стали «Wellerman» группы The Longest Johns, «Leave her Johnny» в исполнении Michiel Schrey, Nils Brown и Sean Dagher, а также «The Scotsman» от Hair of the Dog.

Шанти – суб-жанр английской музыки, песни, которые пели британские моряки. по некоторым предположениям, с XVI века. Во времена парусного судоходства Шанти имели практическую ценность – их ритм помогал морякам синхронизировать темп своей совместной работы. Кроме того, эти песни расслабляли моряков и разгоняли скуку тяжелой работы.

