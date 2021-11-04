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Железные дороги, аэропорты и начало подготовки к Рождеству

Автор Анжелика Орлёнок
Железные дороги, аэропорты и начало подготовки к Рождеству
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Железные дороги страны планируют модернизировать информационную систему на станциях. Аэропорты Литвы расширяют направление полётов. А подготовка к Рождеству идёт полным ходом. Об этих и других новостях читайте ниже.

* Минобразования предлагает сделать проверку знаний в четвертом и восьмом классах обязательной. По мнению представителей министерства, это могло бы помочь ученикам подготовиться к экзаменам на аттестат зрелости.

* Сейм рассмотрит предложение с 2023 года расширить объем и ассортимент сдаваемой тары. В том числе – и стеклянные бутылки от крепкого алкоголя.

* Железные дороги Литвы инвестируют более 3 млн евро в обновление информационной системы. Новая цифровая система появится на 50 станциях до конца 2023 г. Она будет информировать пассажиров о расписаниях движения поездов, правилах безопасности и т.д.

* Аэропорты Литвы понемногу расширяют сеть прямых регулярных рейсов. Восемь новых рейсов открылось из Каунасского аэропорта. Планируется, что до конца года самолеты будут летать из Вильнюса и Каунаса ещё в 11 новых направлениях.

* Доверие к СМИ в Литве – самое низкое за последние 20 лет. Согласно данным опроса, средствам массовой информации не доверяют 34% опрошенных, доверяют – 24,6%.

* В столичном микрорайоне Лаздинай, вдоль улицы Осло, появятся новые дорожки – велосипедная и пешеходная.

* Новые информационные терминалы заработали в Игналине и Палуше.

* Министр здравоохранения: движение во время Рождества не будет ограничено – это очень дорого и сложно.

* Специалисты обсудили, какие работы надо провести на маяке в Швянтойи, чтобы он стал одной из туристических достопримечательностей города. Технический проект реконструкции планируется подготовить в следующем году.

* Вильнюс приглашает номинировать людей на награды Св. Христофора. 25 января, в день рождения Вильнюса, награду вручат 10 людям, которые любят столицу Литвы и своей работой прославляют её.

* Подготовка к Рождеству идёт полным ходом. Стало известно, что Каунасскую Рождественскую ёлку зажгут 27 ноября. Церемония пройдет на Ратушной площади города.

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