Жена за 3 года не научилась выговаривать имя мужа и дала ему кличку

Американка, переехавшая в Швецию, призналась в TikTok, что за три года так и не научилась выговаривать имя своего шведского мужа и дала ему кличку.

Пользовательница TikTok с ником @maybebrea утверждает, что выкручивается из неудобного положения только благодаря прозвищу. По ее словам, она не первый год называет его просто «малыш».

В конце видео американка попыталась произнести имя мужа и трижды повторила «Рагнор», но всякий раз с неверным ударением и отсутствующими или перепутанными буквами.

Видео собрало 12 миллионов просмотров и два миллиона лайков. В комментариях многие признавались, что сталкивались с похожей проблемой.

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