Паутина

Жених потребовал в приданое черепаху и черного лабрадора

Автор Эвелина Никанорова 3
Жених потребовал в приданое черепаху и черного лабрадора

Жадный мужчина из Нашика, Индия, попросил редкую черепаху и черного лабрадора в качестве приданого от своей невесты. Об этом сообщает The Times of India.

Он обручился с девушкой в феврале 2021 года. Жених и его семья получили золотое кольцо стоимостью в почти 200 тысяч рупий. А еще около миллиона рупий за то, что обещали устроить невесту на государственную работу. В итоге они не только не выполнили обещание, но еще и потребовали купить им редкую черепаху и черного лабрадора.

Семья женщины начала искать рептилию. Считается, что черепаха с 21 ногтем приносит удачу, поэтому спрос на таких животных всегда высокий. После того, как отец не смог найти рептилию, между семьями начались разногласия. Жених пригрозил отменить свадьбу, а расстроенная невеста уговорила родителей не увеличивать приданое.

Семья девушки попросила вернуть все ценные вещи и написала заявление в полицию.

«На основании жалобы, поданной отцом будущей невесты, мужчина и пятеро членов его семьи были арестованы по обвинению в преступном злоупотреблении доверием и мошенничестве», — прокомментировал инспектор участка.

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