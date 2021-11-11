Женя Мильковский из «Нервов» выпустил альбом

«Уже несколько лет к каждой осени я хотел записать свою неизданную песню «Нужен кто-то». Осень 2021 года показалась мне последним вагоном для этих мыслей, которые уже слишком надолго задержались в моей голове. Этой музыке давно было пора в путешествие, и я отправил её звуковым составом по каналам своей аудиокарты. Записав одну песню, я понял, что сингла не хватит, чтобы согреть людей в это пасмурное время. Да и отрывки разных музыкальных идей внутри просились наружу. Решил сделать EP, а где EP — там и альбом. Пока я записывал старые песни, ко мне приходили и новые. Начал играться, делать аранжировки, записывать разные инструменты — всё это для меня лучший антистресс », — рассказал Женя Мильковский.