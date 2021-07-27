Женщина 5 лет играла в лотерею одними же числами и выиграла

Жительница канадской деревни Эннисмор, провинции Онтарио пять лет играла в лотерею одними и теми же числами и выиграла более 165 тысяч канадских долларов. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

63-летняя Энн Хики рассказала, что регулярно играет в лотерею и постоянно использует одни и те же числа.

«Я играла этими числами последние пять лет, и это, наконец, принесло мне приз», — подчеркнула канадка.

Женщина отметила, что, розыгрыш состоялся еще 8 сентября, но она долгое время не знала о своей победе до тех пор, пока не вспомнила о необходимости проверить результаты.

«Мне хотелось спать, но как только я увидела надпись “Крупный приз”, я мгновенно проснулась», — сказала она.

Хики приехала в штаб-квартиру лотереи и забрала свой приз. Она планирует использовать деньги в качестве прибавки к пенсии.

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