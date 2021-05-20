Женщина нашла на чердаке карточку стоимостью 12 тысяч фунтов

Жительница Ливерпуля во время уборки нашла на чердаке редчайшую карту с покемоном. Об этом сообщает издание The Sun.

Джейн МакАллистер занималась уборкой и наткнулась на старую коллекцию карт с покемонами. Она играла ими в детстве и впоследствии забыла их в доме, где росла.

Когда ее возлюбленный Дейв сказал, что такие карты могут дорого стоить, она исследовала информацию на сайте аукциона eBay. Оказалось, что в ее коллекции есть редкая карта с покемоном Чаризардом. У карты из-за фабричного брака которого отсутствует тень. Стоимость такой находки составляет около 12 тысяч фунтов стерлингов.

«Коллекция была покрыта пылью и паутиной, но каждая карта была упакована в отдельный пластиковый чехол, поэтому они были в отличном состоянии», — пояснила МакАллистер.

По ее словам, теперь необходимо официально оценить карту по шкале от одного до десяти и поместить ее в защитный чехол.

Коллекционная карточная игра Pokémon впервые появилась в 1996 году. Ее создатели взяли за основу видеоигры цикла Pokémon, но разработали собственные правила боев. С тех пор было продано более 30 миллиардов карточек по всему миру.

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