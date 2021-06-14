Паутина

Женщина отрастила двадцатисантиметровые ресницы

Автор Эвелина Никанорова 27
Женщина отрастила двадцатисантиметровые ресницы

Жительница Китая отрастила двадцатисантиметровые ресницы и побила мировой рекорд, который сама же установила ранее. Об этом сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса.

20 мая 2021 года специалисты Книги рекордов Гиннесса измерили ресницы Ю Цзянься и зафиксировали новый мировой рекорд. В среднем длина ее ресниц составила 20 сантиметров, но самая длинная ресница на верхнем веке левого глаза оказалась 20,5 сантиметра в длину.

В 2016 году китаянка впервые попала в книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых длинных ресниц в мире. Тогда их длина составляла более 12 сантиметров.

«Я поняла, что мои ресницы постоянно растут, в 2015 году. Они постепенно становятся длиннее и длиннее. Я обращалась к врачам, чтобы узнать, почему мои ресницы длиннее, чем у других людей. Они не смогли объяснить это и были поражены», — рассказала Цзянься.

Она добавила, что никогда не пользуется тушью или подводкой — благодаря длинным ресницам глаза выглядят эффектно и без косметики.

Ю пыталась найти научное объяснение происходящему и искала причины в генетике. Но ни у кого из ее родственников нет столь длинных ресниц. Тогда Цзянься рассудила, что ее особенность — дар Будды.

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