Женщина раскрыла причину своего недосыпа и прославилась в TikTok

Пользовательница TikTok с ником @susieandmollie раскрыла причину своего ежедневного недосыпа, установив камеру ночного видения.

«Я чувствую себя такой разбитой по утрам, — призналась @susieandmollie. — Я догадывалась, что меня что-то будит по ночам… Так что я установила камеру ночного видения, чтобы выяснить, в чем дело…»

На кадрах видно, как женщина забыла выключить телевизор и легла спать. В ночи к ней на кровать запрыгивает кот по кличке Джинджер, садится рядом с ней и неоднократно трогает хозяйку лапой, пытаясь ее разбудить. Питомец приставал к владелице с 23:00 до 3:00.