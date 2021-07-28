Паутина

Женщина стала лучшей подругой жены бывшего мужа после драки

Автор Эвелина Никанорова 2
Женщина стала лучшей подругой жены бывшего мужа после драки

Жительница американского штата Юта Тейлор Коул стала лучшей подругой жены бывшего мужа после драки с ней. Ее историю публикует Daily Mail.

Изначально женщины не нравились друг другу. Брак Тейлор с Джентри Хэтчем  закончился борьбой за опеку над их сыном. Каждая встреча превращалась в ссору.

Тейлор боялась, что новая подруга ее бывшего мужа, Мэдисон, станет новой матерью для ее сына Бекхэма.

«Ни одна мать не хочет, чтобы ее заменили. Мысль о том, что Бекхэм любил бы ее больше, чем меня, причиняла мне боль», — рассказала женщина.

Во время празднования дня рождения Тейлор в 2018 году женщины подрались. Причиной стало то, что Мэдисон опубликовала в Instagram фотографии Бекхэма.

Это не понравилось Тейлор: «Я просто не хотела, чтобы кто-то хвастался Бекхэмом в интернете. Я поссорилась из-за этого с Джентри, что вызвало еще больше проблем».

Отношения между женщинами стали меняться в декабре 2019 года, когда Мэдисон пригласила Тейлор и ее нового супруга на свадьбу с Джентри.

«Я почувствовала, что это был акт солидарности», — отметила Тейлор.

Теперь Тейлор и Мэдисон называют друг друга лучшими подругами, устраивают девичники раз в месяц и созваниваются практически каждый день.

«Мы отмечаем большинство праздников вместе», — рассказала Мэдисон. Она подчеркнула, что они дружат как две женщины, а не как две матери.

Подруги создали совместный аккаунт в Instagram. Девушки хотят побудить других разведенных людей сблизиться с новыми партнерами их бывших.

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