Паутина

Женщина вернула в библиотеку книгу, взятую 300 лет назад

Автор Эвелина Никанорова 17
Женщина вернула в библиотеку книгу, взятую 300 лет назад

Жительница Уэльса вернула библиотечную книгу, взятую 300 лет назад. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Книга «Вера и ритуалы человека церкви Англии», изданная в 1704 году, пришла в Кафедральный собор Шеффилда по почте. Из записки, приложенной к посылке, следовало, что отправительница живет в Уэльсе. А нашла она том среди вещей умершей крестной матери. В завещании покойной указывалось, что книгу необходимо вернуть в библиотеку.

«Внутри очень красиво написано: “Эта книга принадлежит библиотеке Шеффилдской церкви”, то есть Шеффилдского собора, — рассказал каноник Кит Фэрроу, занимающий должность вице-декана Кафедрального собора Шеффилда. — Очевидно, ее взяли из библиотеки и не вернули».

Библиотека собора была популярна у горожан, пока ее не закрыли в 1800-х годах.

Каноник пошутил, что штрафа за просрочку хватило бы на оплату новой крыши собора.

«Но я пообещал семье, что не буду взимать штраф: они вернули книгу, и это чудесно», — подчеркнул он.

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