Женская и мужская дружба: 10 принципиальных отличий

Дружеские отношения чаще всего завязываются по нескольким причинам: общие интересы, взаимная поддержка, потребность в общении. Однако мужская и женская дружба обычно развиваются по-разному.

Мужская чаще всего строится на общих увлечениях и совместном участии в какой-то деятельности, а женская — на личных взаимоотношениях. И хотя в динамике дружеских отношений больше сходств, чем различий, мужчины и женщины по-разному смотрят на дружбу и общаются с друзьями. Итак,

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА ОТ МУЖСКОЙ?

1. Мужчины дружат «бок о бок», их отношения возникают и поддерживаются на почве общих занятий, дел, интересов и увлечений.

2. Женщины дружат «лицом к лицу», их отношения возникают и поддерживаются на почве эмоциональной близости, общения и взаимной поддержки.

3. В дружеских отношениях мужчин меньше душевной и эмоциональной близости, чем в дружбе между женщинами.

4. Дружеские отношения между мужчинами не столь хрупки, как отношения между подругами, то есть мужчина может продолжать считать человека другом даже при длительных перерывах в общении.

5. Женщины эмоционально привязаны к тем, кого считают подругами.

6. Мужчины чаще остаются друзьями после ссоры или спора, а женщины чаще разрывают отношения.

7. Женщинам нужно чаще общаться с теми, кого они считают подругами.

8. Мужчины чаще дразнят друзей и подшучивают над ними, считая это безобидным развлечением.

9. Женщины обычно стараются не подшучивать над подругами, опасаясь причинить им боль.

10. Мужчины чаще общаются в больших компаниях, им вместе веселее, в то время как женщины предпочитают куда-то ходить всего с одной хорошей подругой.

Конечно, нельзя сказать, что эти особенности относятся ко всем мужчинам и женщинам. Это скорее общие тенденции. Какими бы ни были ваши отношения с другом или подругой, важно разобраться, что именно вы ищете в дружбе. Ответ на этот вопрос поможет понять, можно ли выстроить с человеком те отношения, которых вам бы хотелось.

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