Женские темы. От чего зависит, как будет выглядеть живот после родов

Это «Культура здоровья». Наша сегодняшняя тема – послеродовый живот. От чего зависит, как будет выглядеть живот после родов, через какое время он может вернуться к дородовому состоянию и как его можно «исправить»? Достаточно ли здорового питания и физических упражнений, или же нужно обратиться к врачу?

Наш сегодняшний собеседник – врач абдоминальной хирургии др. Симонас Усялис. И вот что он говорит о том, от чего зависит состояние живота молодой мамы.

– Чаще всего это индивидуальные факторы. И эти индивидуальные факторы чаще всего – наследственные. То есть, они обусловлены генетически. Рост и конституция каждой женщины очень различаются. К тому же, беременность у всех протекает по-разному. Плод бывает разного размера. Понятно, это все это оказывает свое влияние. Оказывает влияние также мускулатура, эластичность тела, то есть эластичность кожи. Сколько было беременностей и родов, тоже имеет отношение. Вот совокупность всех этих факторов и становится причиной того, как выглядят послеродовые результаты, стенки живота. Но еще немалое влияние оказывает, конечно, и субъективная оценка человека. Поэтому мне приходится консультировать большое количество пациентов. Женщины приходят после родов и спрашивают, все ли у них в порядке. И часто нужно сказать что всё хорошо, просто человеку свойственно оценивать это критично и думать, что есть проблема.

Когда, в каких случаях нужно обращаться к врачам? Обращаться нужно по истечении года после последних родов. Потому что, основываясь на данных зарубежной научной литературы, и нашей, можно утверждать, что мускулы и стенка живота через год возвращаются в изначальные формы, если так можно сказать. В свою долгосрочную позицию, в такое положение, в котором они будут оставаться и дальше. Так вот если женщина родила 6 месяцев назад и приходит на консультацию по поводу возможного диастаза, то есть разделения прямых мышц, тогда я говорю прийти еще раз через полгода, и тогда можно будет оценить, посмотреть. Чаще всего это изменяется.

Разделение прямых мышц клинически важен и может лечиться, если есть 2 см. Если меньше или только достигает 2 см, чаще всего можно рекомендовать заняться спортом. Если пройти курс кинезитерапии, укреплять мышцы стенок живота, то тоже часто можно достичь хороших результатов. Клинически важные диастазы бывают размером 3-4 см. На самом деле, они могут имитировать грыжи. Органы живота выпячиваются. Как говорят женщины, они все равно выглядят, как беременные, даже после родов. И это уже является клинически важным диастазом, который надо лечить. Лечение чаще всего – операционное. Эту операцию могут проводить и обычные хирурги, и специалисты в области пластической хирургии. Если операцию делает пластический хирург, чаще всего пришивается стенка живота, сшиваются эти мускулы. При помощи операции они становится ближе друг к другу, но после такой операции, как правило, остается шрам в нижней части живота. В мире стремительно становятся популярными лапароскопические операции. Во время них через небольшие надрезы (их может быть 3 или 4, до полутора см в длину), хирург может сшить ткани лапароскопически. И в то же самое время – привести в порядок, если там грыжа. А при необходимости можно дополнительно вложить аллопластическую решеточку, чтобы предотвратить повторение проблемы, возобновление рецидива.

Вопрос того, как будет выглядеть их подтянутый животик после родов, волнует многих мам. К слову, обычно именно у тех, кто следил за своей спортивной формой до беременности, она быстрее всего восстанавливается и после родов. Но хорошая новость в том, что в большинстве случаев можно привести себя в порядок практически из любого состояния. Главное – очень этого хотеть и что-то делать.

Как уже сказал специалист в нашем эфире, в течение первого года можно не переживать, что формы пока не восстановились. На первом этапе попробовать убрать животик можно с помощью послеродового бандажа и регулярных физических упражнений. Бандаж помогает поддерживать мышцы живота, которые были ослаблены во время беременности. Это важно для того, чтобы не пришлось столкнуться с диастазом (расхождением мышц на животе).

Зарядку или регулярные занятия в спортзале советуется возобновлять примерно через полтора-два месяца после родов. В спортивную подготовку обязательно должны входить упражнения, которые дают нагрузку на прямые и косые мышцы. Лучше, конечно, посоветоваться с тренером, какие упражнения лучше не делать. Потому что, например, при диастазе нельзя делать упражнения, которые повышают внутрибрюшное давление. Это такие упражнения, как качание пресса, подъем тяжестей. Конечно же, полезно придерживаться правильного питания – или хотя бы отказаться от сладкого и мучного. Ну а если этих усилий будет недостаточно, могут помочь специалисты, которые проводят процедуры в косметологическом кабинете. Или пластические хирурги.