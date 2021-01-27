Новости Паутина

Жильцы дома подарили пентхаус уборщице, которая 20 лет прибирала их квартиры

Автор RUSRADIO LT 20
В Нью-Йорке жильцы дома вручили уборщице ключи от пентхауса в благодарность за 20 лет чистоты

В Нью-Йорке жильцы дома вручили уборщице ключи от пентхауса в благодарность за 20 лет чистоты.

Уборщица по имени Роза в течение 20 лет убирала апартаменты в одном из элитных жилых комплексов мегаполиса. Из-за пандемии COVID-19 она осталась без денег и работы. 

Однако жильцы не могли ее оставить в беде.  Розу попросили прийти и убрать пентхаус якобы перед показом потенциальному покупателю. Оказалось, что это был повод встретиться с женщиной для того, чтобы вручить ей ключи от ее нового жилища.  

Отмечается, что квартиру для нее сняли на два года. Однако это и так огромная поддержка для семьи Розы.

Источник

 

Метки:

Актуальные новости

О рождественских городках и сказочных лесах

О рождественских городках и сказочных лесах

Автор Анжелика Орлёнок

Куда сдать старые автомобильные покрышки?

Автор RUSRADIO LT
Новогоднее поздравление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и госпожи Дианы Науседене

Новогоднее поздравление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и госпожи Дианы Науседене

Автор RUSRADIO LT
Внимание! Ожидаются сильные снегопады

Внимание! Ожидаются сильные снегопады

Автор Анжелика Орлёнок

В Клайпеде появилась Линия эмоциональной помощи мужчинам

Автор RUSRADIO LT
В Вильнюсе расширена возможность тестирования

В Вильнюсе расширена возможность тестирования

Автор RUSRADIO LT
О «рождественском туризме» и древних курганах

О «рождественском туризме» и древних курганах

Автор Анжелика Орлёнок
Налоговая помощь компаниям, пострадавшим от COVID-19

Налоговая помощь компаниям, пострадавшим от COVID-19

Автор RUSRADIO LT
Клава Кока представила клип «Пьяную домой» в стиле мюзикла

Клава Кока представила клип «Пьяную домой» в стиле мюзикла

Автор RUSRADIO LT