Жильцы дома подарили пентхаус уборщице, которая 20 лет прибирала их квартиры

В Нью-Йорке жильцы дома вручили уборщице ключи от пентхауса в благодарность за 20 лет чистоты.

Уборщица по имени Роза в течение 20 лет убирала апартаменты в одном из элитных жилых комплексов мегаполиса. Из-за пандемии COVID-19 она осталась без денег и работы.

Однако жильцы не могли ее оставить в беде. Розу попросили прийти и убрать пентхаус якобы перед показом потенциальному покупателю. Оказалось, что это был повод встретиться с женщиной для того, чтобы вручить ей ключи от ее нового жилища.

Отмечается, что квартиру для нее сняли на два года. Однако это и так огромная поддержка для семьи Розы.

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