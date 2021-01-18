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Житель Англии сдал экзамен на водительские права со 158-й попытки

Автор RUSRADIO LT 23
Житель Англии сдал экзамен на водительские права со 158-й попытки

Сведения о неудачниках, которым не удалось получить водительские права с первого раза, содержались в статистике, опубликованной Агентством по вождению и автомобильным стандартам британского Министерства транспорта.

Первое место занимает упорный мужчина из Англии, который сдал теорию лишь со 158-й попытки, потратив на это три тысячи фунтов стерлингов. Чтобы получить права, ему предстоит сдать практическую часть экзамена.

Второе место занимает британка 30 с небольшим лет, которая пыталась сдать теорию 117 раз и неизменно получала «незачет».

На третьем месте 48-летняя женщина, которая сдала теоретическую часть экзамена с 94-й попытки.

Практическая часть экзамена хуже всего давалась 72-летнему англичанину, который получил водительские права лишь с 43-й попытки. С ним соперничает 47-летняя женщина, которая 41 раз не смогла пройти практический тест.

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